Hlasu-SD podľa progresívcov vyhovuje zmrazenie peňazí pre samosprávy, koaliční poslanci na výbor opäť neprišli – VIDEO

Samosprávy netušia, akých projektov sa zmrazených 200 miliónov eur týka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Progresívne Slovensko pokračuje vo svojej iniciatíve

11.7.2025 (SITA.sk) - Strane Hlas-SD vyhovuje zmrazenie peňazí pre samosprávy . Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na to, že poslanci koalície neprišli na Výbor Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, takže rokovanie sa neotvorilo.Témou malo byť prijatie uznesenia, ktoré by vyzývalo vládu na rozmrazenie 200 miliónov eur z eurofondov pre samosprávy."Poslanci strany Hlas neprišli podporiť naše uznesenie, hoci hovorí len to, čo sami regiónom sľubovali už v kampani. Kým poslanci Hlasu odmietajú podporiť uvoľnenie 200 miliónov eur pre obce a mestá, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Maraček dokonca predstiera, že žiadny problém neexistuje," upozornila členka výboru Jana Hanuliaková (PS).Samosprávy podľa jej slov netušia, akých projektov sa týka zmrazených 200 miliónov eur. "Štátny tajomník hovorí, že obce a mestá môžu tie projekty pripravovať, ale tie netušia, či na ne nakoniec dostanú financie. A samozvaná strana regiónov - Hlas, toto celé kryje, pretože im to vyhovuje. Nech konečne priznajú, že aj ministri Hlasu budú môcť o týchto odobratých 200 miliónoch svojvoľne rozhodovať, a preto rozhodli o zmrazení týchto peňazí,” zdôraznila Hanuliaková s dodatkom, že k zmrazeniu peňazí došlo bez akejkoľvek debaty so zástupcami obcí a miest.Podľa člena výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Mareka Lackoviča pokračuje Progresívne Slovensko vo svojej iniciatíve v Európskom parlamente aj v Národnej rade s cieľom uvoľniť tieto peniaze pre projekty, ktoré sú najbližšie k ľuďom."Na septembrovú schôdzu parlamentu pripravujeme ďalšie návrhy, ktorými môže parlament zastaviť tento marazmus. Nedovolíme tejto vláde, aby peniaze na vodovody či sociálne služby skončili v zahraničných zbrojárskych firmách len preto, že ich tam potrebuje umiestniť minister obrany," uzavrel poslanec.