Hlasy v Liptovskom Mikuláši sa nebudú prepočítavať, neúspešný kandidát Ján Laco svoj návrh nakoniec prehodnotil

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Odovzdané hlasy v komunálnych voľbách v Liptovskom Mikuláši sa nebudú prepočítavať. Ako informoval neúspešný kandidát na post primátora Ján Laco , svoju prvotnú myšlienku na prepočítanie hlasov prehodnotil.„Jediná legislatívna možnosť je podanie trestného oznámenia na primátora Jána Blcháča, iná právna cesta na prepočítanie hlasov neexistuje. To však odmietam, keďže od začiatku som chcel spájať. Cítim to tak, že by som vyvolal ďalší konflikt a spor," vyhlásil Laco.Bývalému slovenskému reprezentačnému brankárovi unikla primátorská stolička v súboji s úradujúcim primátorom Jánom Blcháčom o 57 hlasov.