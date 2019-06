Hlavačka s Kovácsom by pred EH medailu brali, po nich však chceli dve

Tomi Kid Kovács, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 29. júna (TASR) - Slovenský box získal na II. európskych hrách v Minsku jednu bronzovú medailu a jedno piate miesto a zaradil sa medzi najúspešnejšie športy z celej výpravy. Reprezentačný tréner Pavol Hlavačka i osobný tréner viacerých pästiarov Tomi "Kid" Kovács by takú bilanciu pred turnajom brali, no po ňom sa im trochu málila.Najväčšiu radosť urobil slovenským fanúšikom Andrej "Bandi" Csemez, ktorý si po vlaňajšom triumfe na otvorených majstrovstvách Európskej únie pripísal do zbierky ďalší cenný kov - bronz z EH a zároveň majstrovstiev Európy. Zabezpečil si ho účasťou v semifinále kategórie do 75 kg, v ktorom prehral s Ukrajincom Oleksandrom Chyžňakom. O triumfe úradujúceho majstra sveta i Európy však rozhodol verdikt arbitra, ktorý len sekundu pred koncom druhého kole ukončil zápas (RSC). Predtým Csemeza trikrát počítal, podľa Slovákov neprávom.povedal Hlavačka.Blízko k medaile bol aj Matúš Strnisko, vo štvrťfinále poloťažkej hmotnostnej kategórie do 81 kilogramov však prehral s Talianom Simonem Fiorim na body 0:5 a obsadil konečné piate miesto.dodal Hlavačka.V Minsku štartovalo dokopy šesť slovenských boxerov. Viliam Tankó v hmotnostnej kategórii do 60 kg, Michal Takács (do 64 kg), Tomáš Zöld (do 69 kg) a Dávid Michálek (do 91 kg) neuspeli vo svojich prvých zápasoch v boji o osemfinále. "Bolo mi ľúto Dávida Micháleka a Viliho Tankóa, ktorí mali ťažký žreb a dostali veľkých favoritov. Vili domácu hviezdu a Dávid majstra Európy z Talianska. Bolo tu 30 boxerov v jednej váhe a množstvo z nich by vedeli zdolať, no ten žreb im naozaj neprijal. Čo sa týka Bandiho výkonu, odboxoval štyri zápasy a zvládol ich perfektne. Veľa väčších boxerských štátov odtiaľto odchádza bez medaily a my, malé Slovensko si odnášame bronzovú a piate miesto. Navyše aj z toho piateho miesta mohla byť medaila, Matúš Strnisko perfektne zaboxoval, ale rozhodcovia sa rozhodli takto. Nie je to tak, že po každej prehre budeme hovoriť, že nás obrali o víťazstvo, ale v tomto prípade si myslím, že to tak bolo," zhodnotil vystúpenie Slovákov Kovács.S bilanciou na šampionáte bol celkom spokojný.uviedol.Slovenských reprezentantov čaká ďalší vrchol sezóny v septembri (7.-21.) v ruskom Jekaterinburgu, kde sa budú konať majstrovstvá sveta. Keďže však Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odobral Medzinárodnej boxerskej asociácii (AIBA) právo organizovať olympijský turnaj, v Rusku sa nebude bojovať o miestenky do Tokia 2020. Kvalifikačné turnaje sa uskutočnia až na budúci rok. "dodal Kovacs.