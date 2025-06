Hlavná kontrolórka vo Svite konštatovala porušenie zákona, tvrdia poslanci a oponujú primátorke

Poslancov znepokojuje spôsob riadenia mesta

Podozrenie z porušenia finančnej disciplíny

30.6.2025 (SITA.sk) - Vyjadrenie primátorky mesta Svit Dáše Vojsovičovej, podľa ktorého hlavná kontrolórka „nekonštatovala žiadne pochybenie“ v súvislosti so zmluvou na dodávku vybavenia pre materskú školu uzavretou bez finančného krytia v rozpočte a bez predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva, je podľa skupiny deviatich mestských poslancov nepravdivé. Uviedli to v pondelok vo svojom stanovisku, ktoré zaslali agentúre SITA.Dôkazom je podľa nich verejne dostupný záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, v ktorom hlavná kontrolórka mesta jednoznačne konštatuje porušenie zákona zo strany primátorky a vedenia mesta. Ten je zverejnený aj na sociálnej sieti Facebook v rámci komunity SPOLU tvoríme SVIT.Ôsmi poslanci mestského zastupiteľstva vo Svite, teda tri pätiny poslaneckého zboru, vyzvali ešte počas minulého týždňa vo štvrtok primátorku mesta Dášu Vojsovičovú, aby odstúpila z funkcie. Tvrdia, že sú hlboko znepokojení spôsobom, akým je mesto riadené, spomínajú pritom opakované a závažné pochybenia zo strany primátorky. Vojsovičová reagovala, že verejnú výzvu skupiny poslancov berie na vedomie. Ide však podľa nej o závažné tvrdenia, s ktorými sa nestotožňuje.Primátorka Svitu podľa poslancov viac ako polroka zatajovala povinnosť mesta vrátiť finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb vo výške viac ako 72-tisíc eur po tom, ako Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odstúpilo od zmluvy. Podľa poslancov bolo toto odstúpenie doručené v decembri. V júni podľa nich vyvíjala primátorka nátlak na poslancov, aby danú sumu bezodkladne schválili, bez predloženia dôveryhodných vysvetlení a dôkazov, ktoré by objasnili dôvody vzniku tohto zlyhania.„Rovnako závažné je ďalšie pochybenie, ktoré sa týka podpisu zmluvy na dodávku vybavenia pre materskú školu v hodnote viac ako 55-tisíc eur. Zmluva bola uzavretá bez finančného krytia v rozpočte a bez predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva,“ uviedli poslanci vo výzve, ktorú médiám zaslala vo štvrtok poslankyňa Ivana Švagrovská (nezávislá).Toto konanie podľa nich nielen porušuje etické a zákonné pravidlá hospodárenia s verejnými prostriedkami, ale v súčasnosti je aj predmetom preverovania orgánov činných v trestnom konaní pre podozrenie z porušenia finančnej disciplíny.„Pokiaľ ide o zmluvu na vybavenie materskej školy, táto bola preverená hlavnou kontrolórkou mesta, ktorá nezistila porušenie zákona. Mesto zároveň poskytuje v danej veci maximálnu súčinnosť príslušným vyšetrovacím orgánom a doposiaľ nemáme žiadnu oficiálnu informáciu o tom, že by bolo vznesené obvinenie a začaté trestné stíhanie. Som pripravená niesť zodpovednosť v prípade, že sa preukáže pochybenie. Dovtedy však trvám na riadnom výkone svojej funkcie v súlade so zákonom a záujmami občanov mesta,“ reagovala následne v piatok pre SITA Vojsovičová.Zároveň dodala, že má záujem, aby sa táto situácia „riešila dôstojne, s rešpektom k samosprávnym procesom a bez zbytočného politizovania“.