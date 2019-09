Hlavné mesto bude hostiť Bratislavský tango festival 2019

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. septembra (TASR) – Slovenská metropola bude 10. až 13. októbra miestom tretieho ročníka Bratislavského Tango Festivalu (BTF). V programe podujatia budú workshopy, denné a večerné milongy (tanečné večery), after parties, aj otvorená hodina zdarma. Konať sa bude na viacerých miestach, centrom diania bude Moyzesova sieň (workshopy, milongy), Galéria Umelka (semináre a denné milongy), Kafé Scherz (after party), Tango Vida (Konventná 9, zdarma hodina pre záujemcov z radov verejnosti). TASR o tom informovala PR manažérka Barbara Brathová.Workshopy a tanečné prezentácie budú viesť štyri páry profesionálnych tanečníkov argentínskeho tanga z Argentíny – Bruno & Rocio, Jonathan & Clarisa, Carlitos & Noelia, Boris & Maria Inez. Okrem tanečníkov a lektorov bude festival hostiť desať zahraničných a domácich Dj-ov - Konrad (Poliak žijúci v Paríži), Dark-Oh (Srbsko), Ramo a Gogo (Turecko), Francesco (Talian žijúci v Berlíne), Asya (Ruska žijúca v Paríži), Sonja (Srbsko), Mylosh , Šerša a Zuzana (Slovensko).BTF sa zúčastní 450 tanečníkov (400 zo zahraničia, 50 zo Slovenska) zo 42 krajín z Európy (najviac sú zastúpené Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Slovensko ), ale aj z Argentíny, Austrálie, Japonska, Južnej Kórey či Taiwanu, spresnila Brathová.Na workshopoch sa odučí 22 hodín pre 450 účastníkov. Uskutoční sa, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, voľná hodina zdarma pre záujemcov, ktorí netancujú tango, to znamená pre úplných začiatočníkov v štúdiu Tango Vida. Hodiny sa môže zúčastniť ktokoľvek. Brathová zdôraznila, že mať partnera nie je podmienkou, potrebné však je priniesť si čisté topánky, nakoľko sa tancuje na tanečnej ploche.Bratislavský tango festival je medzinárodné tanečné podujatie argentínskeho tanga uskutočňujúce sa už po tretí raz v Bratislave. Je to jediné podujatie svojho druhu na Slovensku, ktoré organizuje zo slovenskej strany občianske združenie Tango Vida.