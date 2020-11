Hlavné mesto spustilo na pomoc seniorom bezplatnú telefónnu linku, môžu sa aj vyrozprávať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2020 (Webnoviny.sk) - Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy spustil na pomoc seniorom bezplatnú telefónnu linku. "Máte otázky v súvislosti s koronavírusom alebo chcete vedieť viac o aktuálnych opatreniach v Bratislave? Prípadne sa chcete len tak porozprávať alebo potrebujete pomôcť s donáškou liekov z lekárne? Neváhajte sa obrátiť na bratislavskú Senior linku," vyzýva mesto na sociálnej sieti.Bezplatná linka funguje každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0800 242 000. V prípade, že občania potrebujú bežné informácie týkajúce sa chodu mesta či opatrení, môžu sa obrátiť na infolinku mesta Bratislavy.Bratislavská mestská časť Dúbravka pokračuje v projekte pre seniorov, ktorí sú izolovaní z dôvodu pandémie. "Mozog sa dá trénovať aj tým, že zmeníte každodennú cestu do obchodu. Treba mu prinášať nové výzvy a zaťažovať ho. To všetko znelo počas prednášky s názvom Ako aj doma ostať fit v prázdnej sále Domu kultúry Dúbravka. Diváci museli pre pandemickú situáciu ostať doma," uviedla v tlačovej správe hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinatová s tým, že prednáška odznela online prostredníctvom dúbravských médií."Jej druhá časť bola venovaná praktickým cvičeniam. Doktor a vicežupan pre oblasť zdravotníctva Juraj Štekláč si pozval do diskusie trénerku pamäti Alexandru Palkovič z Centra Memory," doplnila hovorkyňa.