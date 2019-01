Hlavné politické skupiny EP navrhli, aby bol 9. máj pamätný deň EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. januára (TASR) - Poslanci z hlavných politických skupín Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Bruseli podporili iniciatívu požiadať Európsku radu, aby vyzvala všetky členské štáty EÚ, aby vyhlásili 9. máj za pamätný deň Európskej únie.Iniciatívu podporili politické frakcie európskych ľudovcov (EPP), socialistov a demokratov (S&D), liberálov (ALDE) a poslanci zo skupiny Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA). Stalo sa tak po utorňajšej návšteve predstaviteľov občianskej spoločnosti v sídle EP v Bruseli a po prijatí manifestu, ktorí podpísali europoslanci, členovia akademickej obce a zástupcovia niektorých občianskych združení.Za iniciatívoustojí španielska proeurópska skupina, ktorej cieľom je zblížiť občanov Európskej únie s európskymi inštitúciami a hodnotami, na ktorých Únia stojí.Deň Európy - 9. máj - je v rámci euroinštitúcií oslavou mieru a jednoty v Európe, v tento deň si EÚ pripomína výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Od roku 1985 majú v tento deň všetci pracovníci inštitúcií EÚ pracovné voľno, tento dátum však zvyšku ostatných občanov EÚ nič nehovorí.uviedol šéf skupiny Európania a hovorca iniciatívy Deň EÚ.Španielska europoslankyňa Maite Pagazaurtunduová uviedla, že tento návrh zahrnula do svojej správy o vykonávaní ustanovení Zmluvy o občianstve EÚ. O tejto správe budú europoslanci hlasovať na februárovom plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu. Podľa jej slov by zavedeniebolo veľmi silným symbolom.uviedla poslankyňa.(spravodajca TASR Jaromír Novak)