Hlavnou témou voličov krajne pravicových strán je migrácia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Berlín 28. septembra (TASR) - Migrácia je najdôležitejšou témou pre voličov pravicovo-populistických strán, uviedla na adresu Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) a nemeckej Alternatívy pre Nemecko (AfD) v sobotňajšom rozhovore pre nemecký denník Die Zeit analytička Viedenského centra pre volebný výskum (VieCER) Julia Partheymüllerová.Analytička pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Rakúsku komentovala správanie voličov strán krajnej pravice a upozornila i na rozdielnosti v tom, ako sú tieto strany vnímané v Rakúsku a Nemecku.Na otázku, či voličov FPÖ neodradia aktuálne škandály okolo videa tajne nakrúteného na španielskom ostrove Ibiza, ktoré odhaľuje korupčné správanie jej bývalého predsedu Heinza-Christiana Stracheho, analytička odpovedala:Ako pripomenula Partheymüllerová, FPÖ môže podľa prieskumov vo voľbách získať približne 20 percent hlasov (v roku 2017 dosiahli zisk 26 percent hlasov). Krátko po vypuknutí škandálu okolo videa z Ibizy sa v máji konali voľby do Európskeho parlamentu (EP), v ktorých táto strana získala 17, 2 percenta hlasov, čo predstavovalo podobný výsledok, aký zaznamenala aj v predchádzajúcich voľbách do EP.Čo sa týka profilu voliča FPÖ, v parlamentných voľbách v roku 2017 volilo FPÖ takmer 50 percent takzvaných nekvalifikovaných pracovných síl, ktorými sú zväčša robotníci. Oproti zvyšku obyvateľstva má táto strana teda v radoch nekvalifikovaných pracovníkov výrazne vyššiu podporu, vysvetlila analytička. Rozhodujúcim faktorom, či si daný volič vyberie FPÖ, nie je to, či žije na vidieku alebo v meste. Úlohu zohráva skôr sociálno-ekonomické zloženie volebného obvodu, dodala.Za markantný rozdiel medzi nemeckou pravicovo-populistickou AfD a rakúskou FPÖ analytička považuje fakt, ako ich vníma obyvateľstvo v ich krajine. V Nemecku totiž mnohí ľudia, ktorí AfD nevolia, túto stranu pokladajú za krajne pravicovú a radikálnu. Hoci by sa FPÖ dala zaradiť do rovnakej kategórie, v Rakúsku sa na ňu nazerá oveľa zmierlivejšie. "Otázku, ako veľmi pravicová FPÖ je, si už v Rakúsku vôbec nikto nekladie," podotkla Partheymüllerová.