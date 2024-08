Hlavnú cenu Slovak Press Photo vyhrala fotografia atentátu na Fica, Stoklasa získal tak ocenenie Grand Prix

Dominovali volebné témy

Slávnostné odovzdávanie cien

12.8.2024 (SITA.sk) - Hlavnú cenu Grand Prix 2024 súťaže Slovak Press Photo získal fotograf Radoslav Stoklasa s fotografiou nazvanou „Atentát“, ktorá zachytáva ochrankárov, ktorí odvážajú postreleného slovenského premiéra Roberta Fica po výjazdnom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája tohto roku. Ako ďalej informovali organizátori súťaže, cenu porota udelila na základe aktuálnosti a závažnosti udalosti, ktorú fotografia zachytáva.„Do súťaže sa zaregistrovalo 204 fotografov čo je najviac od začiatku tejto súťaže,“ zhodnotila počet prihlásených fotografov a ich súťažných prác riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová . Doplnila, že do súťaže svoje práce prihlásili fotografi z krajín V4 a Ukrajiny. Medzi súťažnými prácami dominovali témy parlamentných volieb, prezidentských volieb, protesty a teroristický útok na premiéra.„Veľké množstvo súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, ochranu životného prostredia, klimatickú krízu a vojnu na Ukrajine a jej následky. Porota vyjadrila veľkú spokojnosť v medzinárodných kategóriách Príroda a životné prostredie a Študenti a mladí fotografi do 26 rokov, ktorých úroveň výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií,“ uviedla Garvoldtová.Tohtoročná porota súťaže bola v zložení: Maral Deghati (predsedkyňa poroty, Francúzsko), Magdalena Herrera (fotoeditorka, Francúzsko), Bulent Killič (fotograf, Turecko), Jindřich Štreit (fotograf a pedagóg, ČR) a Jana Hojstričová (fotografka a pedagogička, SR).Mená všetkých finalistov zverejnia organizátori súťaže najneskôr týždeň pred slávnostným odovzdávaním cien, ktoré sa uskutoční 19. septembra o 17:00 v Bratislave. Na následnej výstave vo verejnom priestranstve Hviezdoslavovho námestia v Bratislave budú vystavené práce všetkých finalistov a víťazov jednotlivých súťažných kategórií, a to od 19. septembra do 27. októbra.