Hlavnú cenu z Fest Anče 2019 si odniesol Fest Nikitu Diakura

Bratislava/Žilina 1. júla (TASR) - Dystopická počítačom generovaná párty, krátky český film aj tri slovenské snímky získali ceny na 12. Medzinárodnom festivale animácie Fest Anča v Žiline.Tri minúty počítačom simulovanej rave párty na šedivom sídlisku kdesi v ostbloku – to je film Fest (2018) režiséra Nikitu Diakura, ktorý sa stal držiteľom hlavného ocenenia Anča Award. O jeho víťazstve rozhodla porota, ktorú tvorili traja britskí animátori - Vera Neubauer, Candy Guard a Tim Webb. Porotcovia v Medzinárodnej súťaži film ocenili za jeho originalitu a sviežosť režisérovho prístupu. "uviedli v hodnotení snímky Fest, ktorá využíva techniku dynamickej počítačovej simulácie kombinovanú s tradičnými bábkarskými prístupmi. Diakur je v Nemecku žijúci animátor ruského pôvodu. Za Fest už získal ocenenia napríklad na Animafeste v Záhrebe alebo Fantoche v Badene. Prvý raz upútal filmom Ugly (2017), ktorý bol zaradený v oficiálnom výbere Fest Anče minulý rok. Tento rok si zo Žiliny odniesol hlavnú cenu honorovanú sumou 800 eur.Porotcovia Medzinárodnej súťaže rozhodovali aj o udelení čestného uznania v tejto kategórii a o víťazovi Anča Student Award za najlepší krátky študentský film. Prvé z ocenení si odniesol japonský tvorca Tomoki Misato a jeho film Moje kozliatko (My Little Goat, 2018). "vyjadrila sa k filmu porota. Cenu za najlepší študentský film získala česká snímka Prázdniny (2018) animátora Filipa Blažeka. Podľa porotcov pekne zobrazuje každodenný život a pracuje s pútavým príbehom:Cenu Anča Slovak Award za najlepší slovenský krátky film získal tohtoročný favorit na poli domácej animácie – film Šarkan (2019) režiséra Martina Smatanu. Premiéru mal v januári na filmovom festivale Berlinale. Na príbehu malého chlapca a jeho vzťahu so starým otcom ukazuje, že nikto z nás nemôže žiť večne.znel verdikt poroty, v ktorej sa stretli česká filmová teoretička a kurátorka tohtoročného tematického fokusu Fest Anče Eliška Děcká, chorvátska producentka Sanja Borčić a slovenská animátorka a vlaňajšia víťazka kategórie Ivana Šebestová.Čestné uznanie v slovenskej kategórii získala Michaela Mihalyiová za film Rande (2018). "zhodnotili porotkyne.V kategórii hudobných videoklipov si ocenenie odniesol poľský animátor Michał Czyż za klip Odds and Evens (2019). "konštatovala porota v zložení producentka Sanja Borčić, hudobník Fero Király a animátorka Ivana Šebestová.Čestné uznanie v tejto kategórii udelili slovenskému duu Marián Vredík a Jana Vredík Hirnerová za ich klip Flush It Out (2018).vysvetlili porotcovia.Aj tento rok o cene v súťaži krátkych animovaných filmov pre deti rozhodovala špeciálna detská porota. Najmladší diváci vybrali za víťaza snímku Leňoch (Sloth, 2018) nemeckej animátorky Julie Ocker. Tá očarila detské publikum už druhýkrát. Prvý raz si Anča Kid’s Award odniesla v roku 2015 za snímku Zebra.Do súťaže na Fest Anču 2019 sa prihlásilo vyše 1200 filmov, z toho do výberu sa dostalo 240.