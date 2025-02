Hlavnú ulicu aj Mestský park v Košiciach osvetľujú nové LED svietidlá, mesto by na osvetlenie potrebovalo desiatky miliónov eur

Poruchy nahlásia cez QR kód

Pokračujú aj v mestských častiach

Budovali aj nové osvetlenie

20.2.2025 (SITA.sk) - Mesto Košice vymenilo svietidlá na Hlavnej ulici i v Mestskom parku za nové LED svietidlá. Samospráva sa do modernizácie osvetlenia v historickom centre mesta i Mestskom parku pustila na sklonku minulého roka. Ako mesto Košice ozrejmilo, s výmenou LED modulov svietidiel začali na Hlavnej ulici i v priľahlých uličkách.Moduly vymenili v rámci prvej etapy vo viac ako 220 historických svietidlách, takzvaných lucernách. Nové osvetlenie okrem Hlavnej ulice možno nájsť aj na Alžbetinej, Mäsiarskej, taktiež na Dominikánskom námestí, Zbrojničnej, Pri Miklušovej väznici, ale aj na Štefánikovej, Protifašistických bojovníkov a na „Moste lásky" pri Jakabovom paláci.„V Mestskom parku a jeho okolí sa vymenili LED moduly v 150 pôvodných korpusoch svietidiel, ktoré osvetľujú chodníky v parku, chodník vedúci od Mosta lásky k železničnej stanici a pred Kunsthalle na Rumanovej ulici," uvádza mesto Košice.Doplnilo, že na všetkých stožiaroch v Mestskom parku i blízkom okolí možno nájsť nálepky s QR kódmi, ktoré uľahčia nahlasovanie porúch. „Občania budú môcť prostredníctvom svojho mobilného telefónu oskenovať QR kód na stĺpe a on-line nahlásiť nefunkčnosť osvetlenia alebo iný problém, ktorý sa automaticky prenesie do systému evidencie porúch," vysvetľuje samospráva.Ako uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) návštevníctvo parku sa teraz môže cítiť ešte komfortnejšie a bezpečnejšie. Dodal, že pôvodné svietidlá už neposkytovali dostatok svetla, aj vzhľadom na to, že často dochádzalo k poruchám a výpadkom pôvodných LED diód. Dôvodom bola ako ich končiaca životnosť, tak ak zatekanie vody do korpusov svietidiel.„Okrem výmeny LED modulov preto prešli korpusy svietidiel kompletnou údržbou, čistením a doplnili sa v nich aj potrebné tesnenia. Výmena svetelného zdroja prinesie zlepšenia viditeľnosti a úsporu elektrickej energie. Okrem toho je možná obojsmerná komunikácia so svietidlom na diaľku,“ dodal Polaček.Mesto Košice dodalo, že výmena svietidiel pokračuje aj vo viacerých mestských častiach. Pôvodné výbojkové svietidlá sú vymieňané za 310 nových SMART LED svietidiel.„Viac svetla a lepšiu viditeľnosť už výmena priniesla na Watsonovu ulicu - v úseku od Komenského po ulicu Němcovej, a na Americkej triede. Výmena svietidiel už začala aj na Popradskej ulici, v úseku od Michalovskej po Hronskú ulicu. Do konca februára sa na Ružínskej ulici začne s výmenou pôvodných stožiarov verejného osvetlenia, na ktoré sa osadia nové úsporné SMART LED svietidlá. Nasledovať budú ďalšie lokality ako Tolstého, časť Hlinkovej (od Komenského po Vodárenskú), Rastislavovej (úsek od Štúrovej po starú nemocnicu) a Toryskej ulice (od Triedy SNP po Popradskú)," vymenúva samospráva.Doplnila, že v rokoch 2023 a 2024 bolo vymenených viac ako 130 pôvodných svietidiel za SMART LED svietidlá na Bukoveckej a Galaktickej ulici, Kostolianskej ceste, na Obrancov mieru, Pod šiancom, Jána Pavla II., a tiež na promenádnom chodníku Zombova – Bauerova.V súčasnosti v metropole východu prebieha modernizácia, rekonštrukcia a výmena prvkov sústavy verejného osvetlenia za viac ako1,5 milióna eur. Pôvodné svietidlá by mali byť vymenené a doplnené za vyše 360 úsporných SMART LED svietidiel v štyroch lokalitách.Modernizácia čaká aj sedem rozvádzačov verejného osvetlenia. Nahradiť by ich mali SMART rozvádzače s diaľkovým riadením. V niektorých lokalitách prejdú kompletnou výmenou aj zemné káblové vedenia a stožiare verejného osvetlenia.„Do verejného osvetlenia by sme potrebovali investovať desiatky miliónov eur. Aktuálne mesto čerpá úver, ktorý v roku 2022 schválili mestskí poslanci, a ktorý je účelovo viazaný na investície do modernizácie osvetlenia,“ vysvetlil Polaček.Mesto doplnilo, že za posledné dva roky verejné osvetlenie nielen modernizovalo, ale ja budovalo nové tam, kde predtým chýbalo.„Spolu 69 stožiarov so SMART LED svietidlami pribudlo na Triede KVP pri zastávke MHD Starozagorská, Jantárovej, Varšavskej, Palárikovej, Juhoslovanskej, Ružínskej a Krupinskej ulici, v parku medzi Čárskeho a Kustrovou ulicou a vo vnútroblokoch na uliciach Čínska a Kpt. Nálepku. Za rovnaké obdobie mesto investovalo aj do 46 nových stožiarov s LED svietidlami, ktoré sú napájané z fotovoltických panelov. Bezpečnejší je vďaka tomu združený cyklochodník na Aničke, vnútroblok na Braniskovej, chodníky pod Aténskou ulicou a medzi bytovými domami na Ceste pod Hradovou," uvádza samospráva.Dodala, že nové stožiare sú aj v medzigarážovom priestore na Michalovskej a vo výbehoch pre psov v Parku duklianskych obetí a na Hroncovej ulici.