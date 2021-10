Hlavný dôvod používania plastových obalov – ekológia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2021 (Webnoviny.sk) -Dôvodov, prečo preprava pomocou GEFBoxov vytvára nižšiu uhlíkovú stopu je niekoľko. Predovšetkým je nutné povedať, že plastové obaly sú vratné a dokonca majú vlastné špecializované umývačky, aby mohli byť pre zákazníka a jeho tovar vždy čisté. Jedna z umývacích liniek sa nachádza aj na Slovensku, v blízkosti Trnavy a za jednu pracovnú zmenu vyčistí približne 19 000 kusov GEFBoxov.Ďalším dôvodom pre využívanie týchto obalov z pohľadu ekológie je fakt, že plastové obaly môžete dobre stohovať, to znamená, môžete ich ukladať na seba bez toho, aby sa spodný obal zdeformoval, ako je to vidieť napríklad pri kartónových krabiciach. Ak môžete ukladať takéto obaly na seba, lepšie chránite tovar čo je vo vnútri GEFBoxu a zároveň môžete plne využiť kapacitu nákladového priestoru vozidla (naplníte ho aj do celej výšky). Práve táto vlastnosť zohráva významnú úlohu pri znižovaní nákladov na prepravu. Nie je nutná ďalšia. V neposlednom rade je významným benefitom aj fakt, že práca s GEFBoxami je veľmi čistá. Pri použití týchto kontajnerov sa nevytvára odpad (ako napríklad z kartónových krabíc či iných obalov).Spoločnosť GEFCO zaviedla svoje vlastné vratné obaly pred viac ako 30 rokmi najmä pre oblasť automotive. Kvalita transportu, úspora nákladov, šetrenie životného prostredia a flexibilita systému priviedla ďalších záujemcov k využívaniu GEFboxov aj z oblasti hi-tech priemyslu či farmaceutického priemyslu. Najnovšie dopyty sú aj od výrobcov rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG). Na znižovanie záťaže na životné prostredie myslelo GEFCO aj pri umývacej linke. Voda z linky je zachytávaná, recyklovaná a znova použitá.A aby bol využitý maximálny potenciál šetrenia životného prostredia pomocou vratných plastových obalov, GEFBoxy majú vlastný IT Systém s užívateľskou platformou. A ako bonus GEFCO svojim zákazníkom, vratné obaly prenajíma. To znamená, že zákazníci platia len vtedy, keď ich reálne potrebujú. Čo ocenili najmä pri výkyvoch objemov v "pandemickom období".Informačný servis