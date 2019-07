Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones prekonal historickú hranicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. júla (TASR) - Po prekonaní rekordu indexom S&P 500 zaznamenal prekonanie historickej hranice aj hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average. Ten vo štvrtok vzrástol prvýkrát nad 27.000 bodov, keď ho na jednej strane potiahli technologické firmy a spoločnosti v sektore zdravotníctva a na druhej očakávania, že americká centrálna banka by už tento mesiac mohla znížiť úrokové sadzby.Dow Jones vzrástol počas štvrtkového obchodovania približne o 200 bodov a prvýkrát sa dostal nad hranicu 27.000 bodov, konkrétne na 27.062 bodov.Okrem hlavného indexu newyorskej burzy rástol aj širší index S&P 500, ktorý sa opäť nakrátko vrátil nad rekordnú hranicu 3000 bodov. Tú prvýkrát zaznamenal v stredu 10. júla. Mierny rast evidoval aj technologický index Nasdaq.Prezident americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell už v stredu pred Výborom Snemovne reprezentantov pre finančné služby uviedol, že "". Vo štvrtok prakticky rovnaké slová zopakoval pred Bankovým výborom Senátu.Trhy to prijali tak, že Fed je pripravený už tento mesiac znížiť úrokové sadzby. V súčasnosti ich Fed drží v pásme 2,25 % až 2,50 %. Podľa ekonómov by centrálna banka mohla sadzby skresať o 25, prípadne až o 50 bázických bodov.