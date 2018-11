Hlina: Návrh Smeru o darovaní 2 % z dane rodičom je nesystémový

Na archívnej snímke Alojz Hlina. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 21. novembra (TASR) – Návrh koaličného Smeru-SD o zavedení možnosti darovania 2 % z dane rodičom je populistický a nesystémový. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave predseda KDH Alojz Hlina. Podobné opatrenie podľa neho predstavilo hnutie už v roku 2016, avšak s tým rozdielom, že má ísť o súčasť udržateľného dôchodkového systému.Myšlienka je podľa Hlinu dobrá, nemala by sa však stať ad hoc opatrením pred voľbami. So Smerom sa zhodujú v zámere, aby 2 % z daní dávali deti svojim rodičom.podotkol Hlina s tým, že keď potom príde dôchodkový vek rodiča, z týchto prostriedkov má následne o niečo vyšší dôchodok. Návrh v takomto znení podľa predsedu hnutia nemusí mať priamy dosah na mimovládky.Vyzval preto Smer-SD, aby upustil od návrhu, ktorý je podľa neho populistický a nedomyslený.zdôraznil Hlina.Zároveň skonštatoval, že v roku 2016 KDH v Poprade na sneme prijalo programový dokument Nový november, kde bolo stanovené, že 2 % bude možné poukázať rodičom.dodal podpredseda hnutia Peter Bobula.