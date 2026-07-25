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25. júla 2026
Hlina: Referendum sa na Slovensku stalo marketingovým nástrojom na zviditeľnenie sa – VIDEO
Referendum je podľa Hlinu dôležitý demokratický nástroj. Poslanec Národnej rady SR za SaS
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25.7.2026 (SITA.sk) - Referendum je podľa Hlinu dôležitý demokratický nástroj.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina považuje referendum za významný demokratický inštitút, s ktorým by podľa neho politici nemali narábať ako s nástrojom na vlastné zviditeľnenie. V rozhovore pre SITA uviedol, že posledné referendum podľa neho ukázalo, že na Slovensku sa z neho stáva skôr marketingový prostriedok. Napriek kritike sa na ňom však zúčastnil.
„Ja mám rešpekt k inštitútu referenda. Chvalabohu, máme také zriadenie, v rámci ktorého môžeme mať aj referendum. Mám voči tomu veľký rešpekt a bolo by neúctivé to odignorovať,“ povedal Hlina.
Podotkol, že k poslednému referendu mal osobitý vzťah pre tragický osud jedného zo zberačov podpisov. „S týmto referendom sa mi spája príbeh pána Pavlíka, ktorý zbieral podpisy. Bol vraj veľmi odovzdaný a pri výkone toho zberu sa mu stala nešťastná udalosť a tragicky zahynul. Aj toto sa mi s tým referendom asociovalo a šiel som,“ uviedol poslanec.
Politicky ho však hodnotí s istou dávkou kritiky. Referendum sa podľa neho u nás stalo marketingovým nástrojom na zviditeľnenie sa a udržanie pozornosti. Rozumie, prečo ho politici využívajú, no podľa Hlinu „nemôžeme všetko využívať na marketing“. V tejto súvislosti ocenil nasadenie členov strany Demokrati pri organizovaní referenda, zároveň však spochybnil jeho zmysel.
„Na jednej strane oceňujem chlapcov aj dievčatá z Demokratov, lebo tá odovzdanosť je veľká a obdivuhodná. Ale ten úmysel súvisel určite aj s marketingovým zviditeľňovaním a udržaním sa v pozornosti,“ povedal. Podľa Hlinu bolo už od začiatku zrejmé, že jedna z referendových otázok môže naraziť.
„Od začiatku sa asi mohlo tušiť, že jedna z tých otázok, kvôli ktorej sa to zbieralo, je vzhľadom na okolnosti a históriu riziková. A urobiť referendum kvôli tomu, že nejaký trpaslík bude v záhradke, to proste nie je hodné referenda. Tak to aj dopadlo. Vyhodila sa tá najdôležitejšia otázka a tie ďalšie otázky sa šmahom ruky dajú riešiť po zmene vlády,“ vyhlásil.
Dozvuk referenda má podľa neho trpkú pachuť. Odmietol tiež výčitky, že ostatné opozičné strany referendum dostatočne nepodporili. „Demokrati si referendum upísali na seba. A koho je to vina, že nevzniklo epochálne nadšenie? Ja fakt nechcem zápasiť s Demokratmi, ja zápasím so Smerom, Hlasom a SNS. Je to za nami. Posvätný inštitút referenda zostane a verím, že sa raz zmobilizujeme a zjednotíme tak, že budeme mať druhé úspešné referendum v histórii,“ povedal.
Hlina sa vyjadril aj k súčasnej situácii vo vládnej koalícii. Podľa neho koaliční partneri síce verejne hovoria o svojich požiadavkách, no zároveň dávajú najavo, že vládu nechcú položiť. „Ak hovorím, že niečo chcem, ale zároveň hovorím, že aj keď to nedostanem, tak tie tri hlasy tu nechám, tak vlastne nechcem nič, len sa hrám,“ uviedol.
Koaličných partnerov premiéra Roberta Fica označil za „papierových drakov“. „To sú ľudia, s ktorými Robert Fico vytiera podlahu. Sem-tam vyšplechnú, akí sú kingovia, ale potom dostanú po nose a je po všetkom,“ povedal. Poslanec zároveň zdôraznil, že úlohou opozície nie je pomáhať vláde, ale túto vládu vymeniť. Podľa jeho slov však nestačí len kritizovať vládu, ale treba vytvoriť dôveryhodnú alternatívu.
Zdroj: SITA.sk - Hlina: Referendum sa na Slovensku stalo marketingovým nástrojom na zviditeľnenie sa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina považuje referendum za významný demokratický inštitút, s ktorým by podľa neho politici nemali narábať ako s nástrojom na vlastné zviditeľnenie. V rozhovore pre SITA uviedol, že posledné referendum podľa neho ukázalo, že na Slovensku sa z neho stáva skôr marketingový prostriedok. Napriek kritike sa na ňom však zúčastnil.
„Ja mám rešpekt k inštitútu referenda. Chvalabohu, máme také zriadenie, v rámci ktorého môžeme mať aj referendum. Mám voči tomu veľký rešpekt a bolo by neúctivé to odignorovať,“ povedal Hlina.
Referendum slúžilo aj na marketing
Podotkol, že k poslednému referendu mal osobitý vzťah pre tragický osud jedného zo zberačov podpisov. „S týmto referendom sa mi spája príbeh pána Pavlíka, ktorý zbieral podpisy. Bol vraj veľmi odovzdaný a pri výkone toho zberu sa mu stala nešťastná udalosť a tragicky zahynul. Aj toto sa mi s tým referendom asociovalo a šiel som,“ uviedol poslanec.
Politicky ho však hodnotí s istou dávkou kritiky. Referendum sa podľa neho u nás stalo marketingovým nástrojom na zviditeľnenie sa a udržanie pozornosti. Rozumie, prečo ho politici využívajú, no podľa Hlinu „nemôžeme všetko využívať na marketing“. V tejto súvislosti ocenil nasadenie členov strany Demokrati pri organizovaní referenda, zároveň však spochybnil jeho zmysel.
„Na jednej strane oceňujem chlapcov aj dievčatá z Demokratov, lebo tá odovzdanosť je veľká a obdivuhodná. Ale ten úmysel súvisel určite aj s marketingovým zviditeľňovaním a udržaním sa v pozornosti,“ povedal. Podľa Hlinu bolo už od začiatku zrejmé, že jedna z referendových otázok môže naraziť.
„Od začiatku sa asi mohlo tušiť, že jedna z tých otázok, kvôli ktorej sa to zbieralo, je vzhľadom na okolnosti a históriu riziková. A urobiť referendum kvôli tomu, že nejaký trpaslík bude v záhradke, to proste nie je hodné referenda. Tak to aj dopadlo. Vyhodila sa tá najdôležitejšia otázka a tie ďalšie otázky sa šmahom ruky dajú riešiť po zmene vlády,“ vyhlásil.
Opozícia by sa mala zjednotiť
Dozvuk referenda má podľa neho trpkú pachuť. Odmietol tiež výčitky, že ostatné opozičné strany referendum dostatočne nepodporili. „Demokrati si referendum upísali na seba. A koho je to vina, že nevzniklo epochálne nadšenie? Ja fakt nechcem zápasiť s Demokratmi, ja zápasím so Smerom, Hlasom a SNS. Je to za nami. Posvätný inštitút referenda zostane a verím, že sa raz zmobilizujeme a zjednotíme tak, že budeme mať druhé úspešné referendum v histórii,“ povedal.
Hlina sa vyjadril aj k súčasnej situácii vo vládnej koalícii. Podľa neho koaliční partneri síce verejne hovoria o svojich požiadavkách, no zároveň dávajú najavo, že vládu nechcú položiť. „Ak hovorím, že niečo chcem, ale zároveň hovorím, že aj keď to nedostanem, tak tie tri hlasy tu nechám, tak vlastne nechcem nič, len sa hrám,“ uviedol.
Koaličných partnerov premiéra Roberta Fica označil za „papierových drakov“. „To sú ľudia, s ktorými Robert Fico vytiera podlahu. Sem-tam vyšplechnú, akí sú kingovia, ale potom dostanú po nose a je po všetkom,“ povedal. Poslanec zároveň zdôraznil, že úlohou opozície nie je pomáhať vláde, ale túto vládu vymeniť. Podľa jeho slov však nestačí len kritizovať vládu, ale treba vytvoriť dôveryhodnú alternatívu.
>>>> Celý rozhovor s Alojzom Hlinom
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Zdroj: SITA.sk - Hlina: Referendum sa na Slovensku stalo marketingovým nástrojom na zviditeľnenie sa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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