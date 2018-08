Hlinka nečakane skončil v Hradci a vrátil sa do Dukly Trenčín

Michal Hlinka (tretí zľava). Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 31. augusta (TASR) - Slovenský hokejista Michal Hlinka sa vrátil do Dukly Trenčín, s ktorou podpísal kontrakt na nasledujúcu sezónu.Dvadsaťpäťročný útočník mal pôvodne odohrať ročník 2018/19 v drese Hradca Králové, ale zo spolupráce nakoniec zišlo. Krátko po tom, čo český klub vo štvrtok na svojom twitteri oznámil, že po vzájomnej dohode medzi vedením a hráčom prišlo k ukončeniu zmluvy, oznámila Dukla, že Hlinka bude hájiť opäť jej farby.napísal klub na facebooku.Ako informoval portál hokej.cz, dôvodom Hlinkovho konca v Čechách mali byť rozdielne predstavy o spolupráci.povedal pre portál generálny manažér Aleš Kmoníček.Hlinka hral v uplynulej sezóne za Slovan Bratislava v KHL a Duklu v Tipsport lige, no pre zranenia stihol odohrať dokopy len 19 duelov. Zdravotné problémy ho trápili aj cez leto a do prípravy Hradca sa zapojil až druhý augustový týždeň. Kariéru odštartoval v Trenčíne, zahral si v zámorskej WHL, za Orange 20, Banskú Bystricu a v posledných dvoch ročníkoch striedavo za Slovan.