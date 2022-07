Hlivák ocenil prezidentkino veto pri novele o verejnom obstarávaní. Návrh vytvára skupinu “vyvolených“, ktorí nemusia pykať za šafárenie s verejnými zdrojmi

Sporná novela z dielne fašistov

Zavádza skupinu "vyvolených"

Sme rodina hlasovali "ZA"

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skritizoval spornú poslaneckú novelu verejného obstarávania, ktorá by mala odpustiť pokuty obciam a mestám za porušenie pravidiel pri obstarávaní nájomných bytov.Predseda úradu Miroslav Hlivák preto privítal, že prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní a vrátila ju do Národnej rady SR na opätovné prerokovanie.ÚVO mal vážne výhrady k schváleným zmenám v zákone o verejnom obstarávaní na návrh opozičného poslanca Jozefa Šimka (kandidoval za stranu Kotlebovci-ĽSNS).„Právne argumenty, ktoré potvrdzovali škodlivosť novely, som uviedol v liste, ktorý som adresoval pani prezidentke a ktorým som ju požiadal o vetovanie novely. Teší ma, že pani prezidentka prihliadla na naše výhrady,“ povedal Hlivák vo videu na portáli úradu.Rozhodnutie o vetovanej novele je podľa predsedu úradu v rukách zákonodarcov a verí, že sú si vedomí svojej zodpovednosti.„Táto novela automaticky odpúšťa trest tým, ktorí pri výstavbe nájomných bytov porušili pravidlá, podľa ktorých sa nakupuje za verejné peniaze,“ uviedol Hlivák.Novela je podľa neho v priamom rozpore so spravodlivosťou, podľa ktorej si majú byť pred zákonom všetci rovní. „Zavádza skupinu vyvolených, ktorým sa trest za porušenie zákona automaticky odpustí, teda pri nezákonnom nakupovaní za verejné peniaze by vyšli bez trestu,“ dodal predseda ÚVO.Schválenie spornej novely za cenu porušenia koaličnej zmluvy umožnili poslanci zo Sme rodina , ktorí ju všetci podporili, aj časť poslancov za OĽaNO, keď sa pri tomto hlasovaní nezaregistrovali.Na prijatie návrhu tak stačili hlasy 68 zo 123 hlasujúcich poslancov. V tomto prípade bolo na schválenie potrebných minimálne 62 hlasov, proti bolo 20 a zdržalo sa 35 zákonodarcov.Opozičnú novelu exkotlebovca Šimka podporilo 17 poslancov za Sme rodina, za OĽaNO Zita Pleštinská , 23 poslancov Smeru-SD a 27 poslancov, ktorí nie sú členmi klubov.Vrátane poslancov okolo Petra Pellegriniho a kotlebovcov. Proti hlasovalo 16 poslancov SaS, dvaja zástupcovia OĽaNO (Jozef Pročko, Andrej Stančík) a dvaja nezaradení zákonodarcovia Miroslav Kollár Tomáš Valášek (kandidovali za Za ľudí). Poslanci navyše novelu schválili so spätnou účinnosťou 15. júna, hoci o nej hlasovali 22. júna.