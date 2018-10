Hlivák predstavil v Bruseli elektronizáciu verejného obstarávania v SR

Na archívnej snímke Miroslav Hlivák. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 25. októbra (TASR) - Slovensko napĺňa dohodu uzavretú s Európskou komisiou (EK) a ako jedna z prvých členských krajín odprezentovala spôsob, akým zvládla zavedenie systému verejného elektronického obstarávania. Vo štvrtok to v Bruseli pre TASR uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák.Šéf ÚVO potvrdil, že v Bruseli mal sériu pracovných stretnutí s predstaviteľmi exekutívy EÚ, ktorých cieľom bolo odprezentovať úspešnú implementáciu systému verejného elektronického obstarávania.vysvetlil Hlivák. Dodal, že partnerov z eurokomisie presvedčil, že všetko ide elektronicky, bez papiera a v tomto elektronickom transparentnom systéme sa dá všetko na jednom mieste dohľadať - od vyhlásenia súťaže, cez súťažné podmienky a vysvetľovanie, až po uzavretie zmluvy.Hlivák ocenil, že predstavitelia EK kládli konkrétne technické otázky a posmelili slovenskú stranu, aby v tejto reforme pokračovala. Spresnil, že ambíciou ÚVO je ukázať Bruselu, že nielen že sme schopní zvládnuť projekty, ktoré od nás Európska komisia očakáva a že systém verejného obstarávania približujeme na európsku úroveň, ale vieme ísť v tomto procese ďalej a chceme, aby sa tento systém uplatnil aj pri zákazkách s nízkou hodnotou.opísal situáciu Hlivák.Šéf ÚVO dodal, že ďalšou témou, o ktorej hovoril s partnermi z eurokomisie, bola profesionalizácia verejného obstarávania. Zdôraznil, že SR ako jedna z prvých krajín EÚ prišla s konceptom Komory verejných obstarávateľov.skonštatoval Hlivák.Vysvetlil, že zástupcom EK predstavil legislatívny zámer založenia Komory verejných obstarávateľov, v rámci ktorej by ľudia, ktorí sa na tomto procese zúčastňujú, boli organizovaní, zodpovední za svoju prácu, jednotne vzdelávaní a poistení, jednoducho, aby ľudia, ktorí v tomto procese denno-denne žijú, dostali stavovskú hrdosť.spresnil.Hlivák pripomenul, že Európska komisia prisľúbila preštudovať návrh Komory verejných obstarávateľov, ktorý Slovensko na budúci týždeň predstaví aj na zasadnutí OECD v Paríži, a nevylúčil, že ak sa všetky strany zhodnú na tom, že je to správna cesta, táto forma regulácie môže byť inšpiráciou aj pre iné členské krajiny EÚ.