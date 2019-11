Hlivák: ÚVO je pripravený komunikovať o zmenách v obstarávaní

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Nitra 19. novembra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) je pripravený komunikovať a získavať spätnú väzbu pri nastavovaní čo najkvalitnejších pravidiel pri nakupovaní z verejných zdrojov. Po utorkovom stretnutí s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milanom Belicom to uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák.Belica ocenil záujem ÚVO riešiť reálne problémy, ktorým musia obstarávatelia pri verejných súťažiach čeliť. Podľa jeho slov v súčasnosti rôzne špekulatívne postupy firiem, ktoré sa do verejných súťaží hlásia, dokážu často zvyšovať náklady, prípadne úplne zastaviť investičné akcie.skonštatoval Belica.Zjednodušiť a zrýchliť verejné obstarávania mala podľa Hliváka novela zákona. ÚVO na nej pracoval aj s odborníkmi viac ako rok a teraz o pripravených zmenách diskutuje aj so samosprávou v regiónoch.“ skonštatoval Hlivák. Novelu pred niekoľkými dňami odmietla podpísať aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá ju vrátila späť do parlamentu, pretože po pozmeňovacích poslaneckých návrhoch byHlivák verí, že sa mu podarí presvedčiť poslancov, aby návrh zákona z dielne ÚVO druhýkrát podporili bez zmien.uviedol Hlivák.Belica ocenil, že sa ÚVO snaží verejné obstarávania zjednodušiť podľa požiadaviek priamo z praxe.dodal.