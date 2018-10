Hlivák: Želám si, aby boli európske inštitúcie oboznámené s krokmi ÚVO

Na archívnej snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 1. októbra (TASR) – Európske inštitúcie by mali byť plne oboznámené s krokmi, ktoré uskutočňuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a úrad by mal byť schopný sa o nich s týmito inštitúciami vzájomne informovať. Myslí si to predseda ÚVO Miroslav Hlivák.Tomuto cieľu by mala napomôcť zástupkyňa ÚVO v Bruseli Dana Coleová, ktorú Hlivák predstavil na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Ide podľa jeho slov o dlhoročnú diplomatku, ktorá od septembra pôsobí v stálom zastúpení Európskej komisie (EK) v Bruseli.zdôraznil Hlivák. Prvé kontakty s európskymi inštitúciami sa podľa jeho slov úradu podarilo nadviazať v prvej polovici tohto roka. Uvedomuje si tak, že pred ÚVO je v tejto oblasti ešte dlhá cesta. "dodal Hlivák.Coleová bude podľa vlastných slov komunikovať s EK o tom, čo sa deje na Slovensku. V prípade, ak bude ÚVO potrebovať akúkoľvek pomoc, podporu či radu, bude tieto informácie prenášať naspäť na úrad.opísala Coleová.Spolu s vedúcim Zastúpenia EK na Slovensku Ladislavom Mikom v pondelok podľa Hliváka diskutovali napríklad o novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú prijala vláda. Obsahuje podľa šéfa ÚVO 135 opatrení, ktoré majú zvýšiť transparentnosť, zrýchliť proces verejného obstarávania a zvýšiť účasť podnikateľov vo verejných súťažiach.Hovorili tiež aj o profesionalizácii verejného obstarávania, ktorú chce ÚVO podľa Hliváka riešiť v súčinnosti s OECD, ale rovnako si chce vypočuť aj názor zástupcov európskych inštitúcií.vysvetlil Hlivák.Spoločne sa venovali aj téme elektronického verejného obstarávania, ktoré je podľa Hliváka kľúčovým nástrojom k systematickému zvyšovaniu transparentnosti vo verejnom obstarávaní.avizoval šéf ÚVO.