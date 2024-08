Hnačka u detí: Ako im pomôcť bezpečne a efektívne?

Príznaky hnačky u detí



19.8.2024 (SITA.sk) - Pre rodičov nočná mora, pre deti nepríjemný a oslabujúci zážitok.s ktorým sa rodičia skôr či neskôr stretnú. Môže mať rôzne príčiny - od vírusových a bakteriálnych infekcií až po potravinové alergie a intolerancie. Aj keď sa môže javiť ako neškodná záležitosť, hnačka môže u detí viesť k dehydratácii a strate dôležitých elektrolytov, čo môže mať vážne následky.Hlavným príznakom hnačky je častá a vodnatá stolica. Okrem toho ju môžu sprevádzať ďalšie príznaky, a to:Deti s hnačkou sa ľahkočo môže viesť k únave, závratom. Hnačka môže u detí viesť aja k celkovej únave.Najčastejšími príčinami hnačky u detí môžu byť(napríklad Salmonella a E. coli), potravinové(napríklad na kravské mlieko alebo sóju, lepok),či nápojov, alebo ajJe dôležité poznamenať, že každý prípad hnačky u detí je individuálny a môže mať aj iné, menej časté príčiny. V závislosti od príčiny sa líšia aj príznaky, dĺžka trvania hnačky a nutnosť liečby.Preto je vždy dôležitéak má vaše dieťa hnačku, najmä ak je sprevádzaná horúčkou, zvracaním, krvou v stolici, silnými bolesťami brucha alebo dehydratáciou.Dôležitá je rehydratácia, ktorá spočíva v podávaní dostatku tekutín. Deti s hnačkou by mali piť častejšie a menšie porcie, aby predišli zvracaniu. Vhodnými tekutinami sú voda, rehydratačné roztoky a čaje.V niektorých prípadochktoré spomaľujú pohyb čriev a znižujú objem stolice. Tieto lieky by sa však mali užívať len pod lekárskym dozorom.je zdravotnícka pomôcka, ktorá pôsobíZápal vzniká ako obranná imunitná odpoveď nášho organizmu na pôsobenie vírusov, baktérií, plesní či lepku alebo laktózy pri potravinovej intolerancii.Vďaka spojeniu želatíny a kyseliny trieslovej vytvárana stene čreva ochranný film, ktorý nie je betón, ale priedušná hmota, preto ho možno užívať súčasne aj s inými liekmi. Neovplyvňuje ich účinok.Navyše, Tasectana je vhodný pre všetky vekové kategórie vrátane novorodencov. Pre deti do 14 rokov je dostupný vo forme prášku bez chuti a zápachu, ktorý možno jednoducho primiešať do materského mlieka, vody, čaju alebo kaší. Pre dospelých a deti nad 14 rokov je Tasectan dostupný aj vo forme kapsúl.Pred použitím zdravotníckej pomôcky Tasectan si prečítajte informáciu pre používateľa. Tasectan môže byť v tomto procese cenným pomocníkom.