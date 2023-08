Hnutie Republika je podľa Naďa jednou z najväčších hrozieb volieb, Uhrík položil na kolená aj BBSK

Zneužívanie moci

Extrémisti na kandidačnej listine

11.8.2023 (SITA.sk) - Hnutie Republika je jednou z najväčších hrozieb parlamentných volieb. Uviedol to podpredseda strany Demokrati Jaroslav Naď na piatkovej tlačovej besede. Podľa neho je Republika projekt bývalého šéfa Vojenského spravodajstva „Ak sa dostane Republika k moci, Vojenské spravodajstvo bude opäť slúžiť na špinavosti," vyhlásil Naď s tým, že v spojení s lídrom strany Smer-SD Robertom Ficom alebo inou extrémistickou stranou môže politické zoskupenie negatívne ovplyvniť vnútornú bezpečnosť a vrátiť zneužívanie moci na politické záujmy. Strana Demokrati o tom informovala v tlačovej správe.Ako ďalej uviedol Naď, Republika olepila krajinu billboardami, ktorými chce verejnosť presvedčiť že neokráda krajinu, no súčasne je právoplatne spojená s nezákonnými finančnými machináciami.„Slovensko neokradli z jedného jediného dôvodu, a to, že, našťastie, k tomu nedostali príležitosť. Nedá sa to ale povedať o banskobystrickej samospráve, kde Milan Uhrík ako šéf úradu dostal kraj doslova na kolená. Za nezákonné verejné obstarávanie dostal Úrad BBSK od Úradu pre verejné obstarávanie mastnú pokutu, o dosadení kamarátov na lukratívne miesta nehovoriac,“ uviedol Naď a doplnil, že okrem káuz má Republika na kandidačnej listine aj právoplatne odsúdených extrémistov, neonacistov, a tiež osobu, ktorá slúžila Mikulášovi Černákovi Naď ďalej upozornil aj na to, že Republiku legitimizujú aj organizácie, ktoré dostávajú financie od štátu, ako napríklad Slovenský zväz protifašistických bojovníkov , ktorý zverejňuje fotky s predstaviteľmi hnutia Republika, čo je podľa Naďa neprijateľné.Podpredseda Demokratov ďalej povedal, že ak sa Republika dostane k moci, tak Vojenskému spravodajstvu hrozí, že sa stane nástrojom zneužívania politickej moci. Spomenul, že v Republike sú blízke osoby bývalého šéfa Vojenského spravodajstva Balciara.