Hnutie Republika mrzí výhra progresívcov v eurovoľbách, ale za Slovensko budú v Bruseli v menšine (video)

aktualizované 10. júna, 9:56



10.6.2024 (SITA.sk) -Predsedu hnutia Republika Milana Uhríka mrzí výhra Progresívneho Slovenska (PS) vo voľbách do Európskeho parlamentu. Vo videu na sociálnej sieti sa však ďalej vyjadril, že víťazstvo progresívcov je „len na papieri", no v europarlamente bude ich hlas za Slovensko v menšine, a to i napriek tomu, že PS bude mať najviac europoslancov.Predseda Republiky tiež uviedol, že ho mrzia prepadnuté voličské hlasy rôznych menších vlastnených strán. Poznamenal, že tieto strany odmietli predvolebnú výzvu Republiky na spájanie.„Gratulujem aj ostatným zvoleným poslancom zo Smeru a Hlasu. Dúfam, že na úrovni europarlamentu budú naše vzťahy korektné a v zásadných veciach budeme držať spolu, držať za Slovensko," uviedol a avizoval, že jeho hnutie sa bude usilovať o korektnú spoluprácu.Uhríh dodal, že ich čaká aj rokovanie o vytvorení frakcie a tvrdil, že už majú i niekoľko pozvánok. Verí vo vytvorenie silného vlasteneckého bloku v EP.