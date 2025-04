Hnutie Slovensko nepodporí návrh na zmenu ústavy, podľa Matoviča sa Smer iba hrá na konzervatívcov

Hodnotové otázky

Pomocná ruka

13.4.2025 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko (HS) nepodporí návrh Smeru-SD na zmenu ústavy v kultúrno-etických otázkach, pretože podľa hnutia sa strana Smer iba hrá na konzervatívcov. Návrh na zmenu ústavy podporí iba vtedy, ak to predloží KDH a podporí ho, ak sa dostane do druhého čítania.Povedal v nedeľnej televíznej politickej diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 šéf strany HS Igor Matovič . Dodal, že aj keď súhlasia s definíciou rodov iba na muž a žena, je dôležité, kto návrh na zmenu ústavy predloží.Matovič tiež spomenul, že si vie predstaviť budúcu spoluprácu s Progresívnym Slovenskom (PS) , avšak za podmienky, že nič z progresívneho zla, čo majú v programe nezrealizujú.„Ide o hodnotové otázky, ako sú potratové tabletky, zmena pohlavia, či 72 pohlaví, rodov, s týmto nikdy nebudeme súhlasiť. Ale 90 percent ich programu z normálneho života vieme podporiť,“ povedal Matovič.Líder HS vyzval PS, aby ukázali zodpovednosť a podali pomocnú ruku aj stranám Sloboda a Solidarita Demokrati , a to v tom, že do koalície pôjdu spolu.„Až vtedy si poviem, že lídri v PS dospeli, pretože rozumní človek vie, že v politike nakoniec ide o počty,“ uzavrel Matovič.