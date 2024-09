Hnutie Slovensko predkladá do parlamentu zákon, ktorý by zrušil zvýšenie platov členov vlády (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.9.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko plánuje predložiť návrh zákona, ktorý by mal zrušiť zvýšenie platov predstaviteľov slovenskej vlády. Na tlačovej besede o tom informoval predseda hnutia Igor Matovič . Tvrdí, že súčasná vláda sebe zvýšila platy a ľuďom dane, poukázal pritom na to, že členovia vládneho kabinetu si pred niekoľkými mesiacmi navýšili platy v priemere o niekoľko tisíc eur mesačne.„My im neberieme nič z toho, na čo podľa zákona majú nárok. Berieme im len to, čo sami sebe nemorálne zvýšili,“ tvrdí Matovič.Na margo konsolidácie verejných financií šéf obyčajných ľudí tvrdí, že každý občan na Slovensku príde na budúci rok v priemere o 500 eur. Pripravovaný zákon by tiež mal ministrom a premiérovi vziať možnosť zvyšovať si platy, hnutie Slovensko chce, aby táto kompetencia prináležala Národnej rade SR Poslanci hnutia Slovensko predstaviteľom vlády vyčítajú i to, že platy si zvýšili v situácii, keď krajina potrebuje konsolidovať verejné financie, navyše prednedávnom ohlásili, že s cieľom ozdraviť verejné peniaze sa zvýši DPH na niektoré tovary, rovnako by mala stúpnuť napríklad aj cena diaľničnej známky.„Ak sa všetci máme uskromniť, prví by mali byť ministri na čele s Robertom Ficom,“ uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš