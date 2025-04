Hnutie Slovensko predložilo návrh na zákaz alkoholu. Po parlamente podľa Matoviča nemôžu chodiť „ožratí politici“ – VIDEO

Poslanci nie sú nadľudia

Je to neprípustné

14.4.2025 (SITA.sk) - Parlament bude rokovať o zákaze alkoholu v Národnej rade (NR) SR. Informovalo o tom hnutie Slovensko , ktoré návrh predložilo. Ako hnutie podotklo, nielen v minulosti, ale aj počas tohto volebného obdobia sa vyskytujú v sále NR SR poslanci a predstavitelia vlády, ktorí javia známky požitia alkoholu.„Chceme zamedziť tomu, aby o osudoch 5,4 milióna ľudí rozhodovali svojim hlasovaním poslanci a vládni predstavitelia pod vplyvom alkoholu," vyhlásilo hnutie Slovensko. Predseda hnutia Igor Matovič zdôraznil, že je nehodné členského štátu EÚ , aby o zákonoch rozhodovali „ožratí politici". „Poslanci nie sú nadľudia a mali by chodiť do práce triezvi tak, ako hociktorý učiteľ, lekár, sústružník,” doplnil Matovič.Poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko) vysvetlil, v čom spočíva návrh zákona, ktorý by takémuto správaniu poslancov mal zamedziť. Predsedajúci parlamentu, alebo poslanecký klub by požiadal pri podozrení o vykonanie dychovej skúšky poslanca zúčastňujúceho sa rokovania a podozrivého z požitia alkoholu, ktorú by vykonal príslušník Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Jakab uviedol, že bezpečnosť pri práci jasne hovorí o tom, že požitie alkoholu je neprípustné.„Takíto ľudia sú ohrozením pre seba i svoje okolie a robia zlé rozhodnutia. Keďže v žiadnom zamestnaní sa nesmie piť, tak vyžadujme to aj od poslancov a členov vlády,” zdôraznil Jakab a doplnil, že je neprípustné, aby predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) chodil po parlamente, vulgárne sa vyjadroval, bľabotal, ukazoval poslancom prostredník a javil známky opitosti. „Je načase, aby o Slovensku nerozhodovali opité hlavy," vyhlásil Jakab.Podľa hnutia Slovensko by tak išlo o kľúčovú zmenu, ktorá prikáže poslancom, aby chodili do práce triezvi. Sankciou za požitie alkoholu, alebo odmietnutie kontroly by pritom bolo odobratie šesťmesačných platov.„Ľudia pracujú, z ich daní sú platení poslanci a tí chodia do práce opití. Je toto normálne?” uviedol poslanec hnutia Slovensko Michal Šipoš . Hlasovanie o tomto návrhu bude podľa neho skúškou pre poslancov, či si vážia ľudí na Slovensku.