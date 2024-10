Hnutie Slovensko: Za úmrtia počas pandémie sú zodpovedné minulé vlády

Komisia vyšetrovateľov bude musieť priznať, že minulé vlády nesú zodpovednosť za úmrtia počas pandémie COVID-19. Zdravotníctvo na ňu po vládach premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a prezidenta SR Petra Pellegriniho nebolo pripravené. V reakcii na vznik vyšetrovacieho tímu, ktorý by mal prešetriť reakciu štátu na pandémiu ochorenia COVID-19, to vyhlásilo hnutie Slovensko. TASR o tom informoval jeho hovorca Matúš Bystriansky.





"Som zvedavý, čo títo vyšetrovatelia zistia. Boli to predovšetkým politici ako Fico, ktorí počas pandémie zvolávali ľudí na námestia, radili ľuďom, aby si dali rúška dole, a snažili sa aj cez mŕtvoly dostať naspäť k moci. Pellegrini si v čase zákazu nakupoval obleky. Toto sú politici, ktorí sú zodpovední za úmrtia ľudí," uviedol exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) s tým, že pri vyšetrovaní bude súčinný.Hnutie kritizovalo aj bývalú ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). Okrem iného podľa neho nedokázala čeliť splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s policajným prezidentom Ľubomírom Solákom informovali o vzniku vyšetrovacieho tímu. Polícia by sa podľa ministra mala zaoberať najmä štyrmi okruhmi vyšetrovania. Preveriť by mala prideľovanie peňazí na mobilné odberné miesta, nákupy zdravotníckeho materiálu, nákupy vakcín a úmrtia na ochorenie. Vyšetrovací tím vznikne na protikorupčnej jednotke Úradu boja proti organizovanej kriminalite.