Na archívnej snímke opozičná poslankyňa Petra Krištúfková. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Opozičné hnutie Sme rodina chce upraviť poskytovanie náhradného výživného na Slovensku. Parlament sa bude jeho novelou zákona zoaberať na septembrovej schôdzi. Po novom sa má upraviť najmä vymáhanie náhradného výživného a zrušiť sa má hranica nároku.pripomenula v správe pre médiá poslankyňa hnutia Petra Krištúfková.Novelou zákona sa má ustanoviť, že náhradné výživné má vymáhať štát a nie matky, ktoré na to nemajú prostriedky ani možnosti. Druhou navrhovanou zmenou je, že výška náhradného výživného má byť v rovnakej výške ako určí súd, to znamená vo výške riadneho výživného. Okrem toho poslanci hnutia navrhujú zrušiť hranicu príjmu 2,2- násobku životného minima ako nárok na náhradné výživné.tvrdí hnutie.Upozornilo tiež, že vládna koalícia ich návrhy zakaždým zmietla zo stola s tým, že ide o čistý populizmus a vytĺkanie politického kapitálu. "podotýka hnutie.Poslanci sú preto presvedčení, že ak by SNS a Smer-SD podporili ich návrh v roku 2016, mohli matkám, ktoré sa nevedia dostať k výživnému na deti, uľahčiť život už tri roky." dodala Krištúfková.