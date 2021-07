Hnutie Sme rodina navrhlo koalícii zmenu ústavy, umožniť má referendum o predčasných voľbách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina navrhlo koaličným partnerom zmenu ústavy, ktorá by umožňovala vyhlásenie referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) . Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).Druhá najsilnejšia koaličná strana pritom presadzuje takzvaný litovský model. Ten by referendum o predčasných voľbách umožňoval, zároveň by však vylúčil možnosť konania referenda krátko pred voľbami do NR SR a krátko po nich.„Tam to majú, myslím, tak, že to referendum môže byť v druhom a treťom roku vládnutia. Nám by takáto predstava vyhovovala a považovali by sme ju za dobrú,“ povedal Krajniak. Dodal, že v rámci koalície zatiaľ v otázke takejto zmeny ústavy dohoda nenastala.„Počul som o tom a môžeme o tom diskutovať, ale myslím si, že aktuálne máme na stole dôležitejšie témy, než je táto téma,“ reagoval pred rokovaním vlády premiér Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že o referende sa najbližších šesť mesiacov rozprávať nebudú.