Hnutie Sme rodina neuspelo so zmenami v oblasti náhradného výživného

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár z hnutia Sme rodina, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR)- Zmeny v poskytovaní náhradného výživného navrhovalo okrem Smeru-SD aj opozičné hnutie Sme rodina. Parlament však ich novelu odmietol. Hnutie navrhovalo upraviť najmä vymáhanie náhradného výživného a zrušiť hranicu nároku.Hnutie novelu zdôvodnilo tým, že chcelo vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Tieto rozhodnutia by mali priamu vykonateľnosť a boli by súčasne podkladom pre exekučné konanie pri vymáhaní tejto pohľadávky. Penále vymerané povinnej osobe by nahradili náklady štátu za služby pri poskytovaní náhradného výživného a mali by podľa hnutia silný výchovný a preventívny účinok.Novelou zákona sa tiež malo ustanoviť, že náhradné výživné má vymáhať štát a nie matky, ktoré na to nemajú prostriedky ani možnosti. Druhou navrhovanou zmenou bolo, že výška náhradného výživného má byť v rovnakej výške ako určí súd, to znamená vo výške riadneho výživného. Okrem toho poslanci hnutia chceli zrušiť hranicu príjmu 2,2-násobku životného minima ako nárok na náhradné výživné.tvrdilo hnutie.