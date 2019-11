Hnutie Sme rodina podporuje zvýšenie bankového odvodu

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 5. novembra (TASR) - Hnutie Sme rodina je za zvýšenie bankového odvodu, presadzuje však aj zvýšenie hranice príjmu pri bankovom účte bez poplatku, ktorý musia banky poskytovať. Hnutie tento návrh predkladalo už začiatkom roka, v parlamente však neprešiel.Líder Boris Kollár v utorok uviedol, že hnutie zahlasuje v parlamente za zvýšenie odvodu pre banky. Podľa neho je však potrebné upraviť podmienku príjmu pri účte zadarmo. Zvýšením odvodu totiž podľa Kollára opäť banky zvýšia poplatky a ľudia z vyššieho odvodu nebudú mať nič. "doplnil Kollár.Maximálny mesačný príjem pri tomto účte s nulovým poplatkom by mal byť podľa hnutia 1250 eur.tvrdí Kollár. Zároveň je presvedčený, že banky sa zvýšeniu odvodu môžu prispôsobiť. "Ešte viac o 100 % zvýšia poplatky a opäť na to doplatí bežný človek. Treba chrániť ľudí," vyhlásil Kollár s tým, že takéto opatrenie by ochránilo všetkých nízkopríjmových občanov. Hnutie avizovalo, že ak príde do parlamentu návrh na zvýšenie bankového odvodu určite k nemu predloží pozmeňujúci návrh.Predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok avizoval, že vláda by sa mala v stredu (6. 11.) zaoberať návrhom, aby bankový odvod od budúceho roka vzrástol z 0,2 % na 0,4 % z hodnoty pasív bánk znížených o sumu vlastného imania. V budúcom roku by mal do štátneho rozpočtu priniesť približne 120 - 130 miliónov eur.