Hnutie Sme rodina povedie do volieb B. Kollár, nasleduje M. Krajniak

Na archívnej snímke Boris Kollár. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) - Hnutie Sme rodina povedie do parlamentných volieb predseda hnutia Boris Kollár. Na druhom mieste bude kandidovať poslanec parlamentu Milan Krajniak, za ním nasleduje poslankyňa Petra Krištúfková. Oznámili to na štvrtkovej tlačovej konferencii.Na štvrtom mieste bude kandidovať podpredseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský, na piatom poslanec Ľudovít Goga, za ním nasledujú poslankyne Adriana Pčolinská a Zuzana Šebová a poslanec Jozef Lukáč. Z deviateho miesta kandiduje ekonomický expert a programový líder hnutia Štefan Holý. Na desiatom mieste kandiduje za Sme rodina bývalý bratislavský komunálny politik Smeru-SD Martin Borguľa.Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.