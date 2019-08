Hodeg vyhral 5. etapu BinckBank Tour, Wellens zostal na čele

Kolumbijský cyklista Alvaro Hodeg (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 5. etapy (Riemst/Belg. – Venray/Hol., 191,4 km):

1. Alvaro Hodeg (Kol./Deceuninck-Quick-Step) 3:54:48 h, 2. Sam Bennett (Ír./Bora-Hansgrohe), 3. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 4. Timothy Dupont (Belg./Wanty-Gobert), 5. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ), 6. Kristoffer Halvorsen (Nór./Ineos), 7. Dylan Groenewegen (Hol./Jumbo-Visma), 8. Stan de Wulf (Belg./Lotto-Soudal), 9. Boris Vallee (Belg./Wanty-Gobert), 10. Boy van Poppel (Hol./Roompot-Charles) všetci rovnaký čas ako víťaz

celkové poradie:

1. Tim Wellens (Belg./Lotto-Soudal) 17:27:34 h, 2. Marc Hirschi (Švaj./Sunweb) +4 s, 3. Laurens De Plus (Belg./Jumbo-Visma) +14, 4. Ivan Garcia Cortina (Šp./Bahrain-Merida) +36, 5. Oliver Naesen (Belg./AG2R La Mondiale) +39, 6. Michael Valgren (Dán./Dimension Data) +42, 7. Mike Teunissen (Hol./Jumbo-Visma) +45, 8. Greg Van Avermaet (Belg./CCC), 9. Simon Clarke (Aus./EF Education First), 10. Sören Kragh Andersen (Dán./Sunweb) všetci +49

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Venray 16. augusta (TASR) - Kolumbijský cyklista Alvaro Hodeg z tímu Deceuninck-Quick-Step zvíťazil v piatkovej 5. etape pretekov BinckBank Tour, ktorá merala 191,4 km a viedla z belgického Riemstu do Venray v Holandsku. V záverečnom špurte zdolal víťaza prvých troch etáp Sama Bennetta z Írska (Bora-Hansgrohe), tretí finišoval Belgičan Edward Theuns (Trek-Segafredo).Na čele celkového poradia sa udržal ďalší Belgičan Tim Wellens z tímu Lotto-Soudal o štyri sekundy pred Švajčiarom Marcom Hirschim (Sunweb). Na tretej priečke figuruje so 14-sekundovým odstupom belgický člen tímu Jumbo-Visma Laurens De Plus.