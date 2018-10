HODGES: O 15 rokov budeme zrejme vo vojne s Čínou

Na snímke Ben Hodges. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 25. októbra (TASR) - Bývalý veliteľ americkej armády v Európe Ben Hodges varoval, že USA budú s veľkou pravdepodobnosťou o 15 rokov vo vojne s Čínou.Generálporučík vo výslužbe Hodges v stredu vyhlásil, že európski spojenci sa v období znovuožívania Ruska budú musieť viac starať o vlastnú obranu, pretože Amerika bude musieť zameriavať pozornosť na obranu svojich záujmov v Pacifiku.povedal Hodges v preplnenej sále na Varšavskom bezpečnostnom fóre, dvojdňovom zhromaždení lídrov a vojenských aj politických odborníkov zo strednej Európy.doplnil Hodges, ktorého citovala agentúra AP.Hodges bol veliteľom ozbrojených síl USA v Európe od roku 2014 do vlaňajška. V súčasnosti pôsobí ako expert na stratégiu v Centre pre analýzu európskej politiky (CEPA), výskumnom ústave so sídlom vo Washingtone.Napriek presúvajúcim sa prioritám je oddanosť Spojených štátov voči NATO naďalej, vyhlásil Hodges. Ako dodal, je si istý, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa vníma bezpečnosť Európy ako kľúčový záujem Spojených štátov, i keď prezident Trump niekedy spochybňuje užitočnosť západnej vojenskej aliancie.vysvetlil Hodges.Generálporučík vo výslužbe povedal pre tlačovú agentúru Associated Press (AP), že nedávny incident, keď v Juhočínskom mori do seba takmer narazili torpédoborec amerických námorných síl a čínska bojová loď, bol len jedným z ďalších náznakov poukazujúcich naČína si robí nárok na 90 percent rozlohy Juhočínskeho mora, ktoré je potenciálnym ložiskom bohatých zásob energetických surovín. Na toto územie si však nárokujú aj Brunej, Filipíny, Malajzia, Taiwan a Vietnam.Hodges ďalej vo Varšave vysvetľoval, že Čína navyšea čoraz viac ovláda infraštruktúru, a to vďaka financovaniu projektov v Afrike aj Európe. Hodges upozornil, že Čína vlastní v Európe vyše desať percent prístavov.