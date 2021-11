Hodina otázok poslancov veľmi neláka, pre Šipoša je spravodlivá, Jarjabek by zvýhodnil opozíciu

Otázky sa žrebujú

Minister má posledné slovo

Otázky musia predložiť písomne

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Systém kladenia otázok na parlamentnej Hodine otázok považuje predseda najsilnejšieho vládneho poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš za spravodlivý.Podpredseda poslaneckého klubu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Dušan Jarjabek si myslí, že opozícia by mala byť zvýhodnená.Obaja poslanci oslovení agentúrou SITA sa tak vyjadrili v súvislosti so slabou účasťou zákonodarcov na tradičnej štvrtkovej Hodine otázok.V sále väčšinou sedí zopár poslancov a stáva sa, že neprídu ani tí, ktorí položili otázky predsedovi vlády alebo niektorému z ministrov.„Svedčí to o tom, že poslanci pravdepodobne majú zodpovedané veci. Komunikácia ministrov je oveľa lepšia a nepotrebujú sa dožadovať odpovedí,“ vysvetlil menší záujem poslanec Šipoš.Nie je naklonený tomu, aby opozícia mala väčší priestor pri kladení otázok. „Nechcel by som uprednostňovať jedných pred druhými, každý sa môže opýtať. Otázky sa žrebujú, takže je to spravodlivé,“ poznamenal.Za vlády Vladimíra Mečiara Hodina otázok viac pútala pozornosť zákonodarcov. Podľa Šipoša vtedy neboli sociálne siete a online svet nebol natoľko rozvinutý.„Bolo menej príležitostí komunikovať veci. Dnes ministri chodia do relácií, robia si tlačovky, nahrávajú videá. Čiže možností je oveľa viac, kde môžu ministri komunikovať svoje riešenia,“ dodal.Poslanec Jarjabek hovorí, že zrejme kolektív ľudí okolo ministra mu pripraví odpoveď a tak minister presne povie to, čo chce povedať.„Vy máte možnosť položiť doplňujúcu otázku, ale on má opäť posledné slovo. Problém zostane visieť vo vzduchu. Je to absolútne zvýhodnenie ministrov a znevýhodnenie pýtajúcich sa,“ priblížil.Opozícia by mala byť podľa opozičného poslanca zvýhodnená a odpoveď by sa nemala skončiť posledným slovom člena vlády.„Čiže dáte premiérovi otázku, on odpovie dvoma vetami cynicky alebo menej cynicky. Jednoducho otázka ide von oknom,“ podotkol Jarjabek.Na Hodine otázok odpovedajú v parlamente členovia vlády, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu na aktuálne otázky z ich pôsobnosti.Prvých pätnásť minút je venovaných otázkam položeným predsedovi vlády. Poslanci musia otázky predložiť písomne do 12:00 v stredu. Vo štvrtok býva Hodina otázok tradičným bodom programu schôdze NR SR.Poradie otázok sa určuje žrebom zo všetkých podaných otázok. Poslanec, ktorý písomne položil otázku, má právo položiť ešte jednu doplňujúcu ústne.