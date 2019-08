Hodinárov učeň má za sebou predpremiéry, divákov lákal

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. augusta (TASR) - Predpremiéry v letnom kine na bratislavskej pláži aj na festivale 4 živly v Banskej Štiavnici má za sebou výpravná rozprávka Hodinárov učeň.TASR o tom informovala Dagmar Krepopová z distribučnej spoločnosti Bontonfilm.Obe projekcie sa konali za účasti režisérky Jitky Rudolfovej, slovenskej producentky Zuzany Mistríkovej a hercov Michala Balcara, Dany Droppovej, Jany Plodkovej a Évy Bandor. Na Slovensko pricestovali aj český producent Pavel Berčík, kostýmový výtvarník Marek Cpin a zvukový dizajnér Richard Müller.komentovala uvedenie filmu jeho slovenská koproducentka Ľuba Orechovská.konštatovala.Hodinárov učeň je poctou klasickej hranej rozprávke. Rozpráva príbeh statočného Urbana (Michal Balcar), ktorý dostal do vienka dve proroctvá - jedno mu dopraje bohatstvo a lásku, druhé chudobu a nekonečné strasti. Keď sa z neho stane sirota, ujme sa ho chamtivý majster hodinár (Viktor Preiss) a s vidinou získať jeho prorokované bohatstvo vychová z neho svojho učňa. Urban dospeje, zamiluje sa do hodinárovej dcéry Laury a plánujú svadbu. To sa však nepáči hodinárovi, chce sa ho zbaviť a dá mu "nesplniteľnú" úlohu - pošle ho do sveta, aby našiel zázračné hodinky, ktoré dokážu varovať pred smrťou. Urban sa teda vydá na ďalekú cestu plnú prekážok a nástrah, ktoré dokáže prekonať len vďaka svojej statočnosti, hodinárskemu umu, dobrému srdcu, a najmä láske k milovanej Laure.Tú stvárnila mladá slovenská herečka Dana Droppová, študentka VŠMU.komentovala herečka scenár. Na novej rozprávke sa jej najviac páči, že sa v nej nekončí všetko predvídateľne dobre.uzavrela Droppová.Rozprávka príde do kín 12. septembra.