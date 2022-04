Hodnota bodu pre úrazové dávky sa tento rok zvýši na 24,22 eura

6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Hodnota bodu stanovená pre určenie sumy úrazových dávok má v tomto roku vzrásť o 1,56 eura na 24,22 eura. Táto čiastka je dôležitá pri určení výšky úrazových dávok, a to náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pri ich výpočte sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022, ktorú ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR. Vychádza sa z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za predošlý rok. Hrubá priemerná mzda na Slovensku za vlaňajšok dosiahla 1 211 eur, hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.