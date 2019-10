Hodnota požičaných peňazí sa pre infláciu znižuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. októbra (TASR) - Inflácia spôsobuje, že hodnota požičaných peňazí, ktoré sa vrátia od dlžníkov do banky, sa znižuje. Možno preto hovoriť o negatívnych reálnych úrokových sadzbách na úvery poskytované slovenským dlžníkom. V súčasnosti klienti môžu zarobiť už aj na spotrebiteľskom úvere.Pri pohľade na nízke úroky z vkladov v bankách mnohí povedia, že sú tak nízke, že nezarobia ani na infláciu. Ak ceny stúpnu za rok napríklad o dve percentá, no úrok je iba polovičný, peniaze na účte v reálnom vyjadrení prerobili.vysvetľuje analytička Poštovej banky Jana Glasová. To sa potom zákonite prejavuje aj na výške úrokov, ktoré môžu banky ponúknuť svojim klientom.Podľa analytičky po očistení o infláciu už sú negatívne sadzby nielen pri vkladoch, ale aj pri úveroch. To znamená, že dlžník banke vráti po očistení o infláciu nižšiu hodnotu peňazí, ako si požičal. Realitou je to hlavne pri hypotékach, kde sa úroky pohybujú okolo jedného percenta ročne. Pri súčasnej 2,5-percentnej inflácii to znamená, reálna úroková sadzba je vlastne mínus 1,5 %.Pri spotrebiteľských úveroch to však až tak ďaleko nezachádzalo. Úrok sa bežne pohybuje na úrovni okolo 8 %, v niektorých prípadoch aj výrazne vyššie. To banke s rezervou pokrýva stratu z inflácie.V prípade pôžičky s nulovým úrokom, bez poplatku za poskytnutie úveru, sa situácia zmenila. Hodnota požičaných napríklad tisíc eur je totiž vyššia ako hodnota vrátenej tisícky. Kým totiž klient banke tieto peniaze splatí, ich hodnota pre infláciu klesne približne o 2,5 % ročne.konštatuje hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.