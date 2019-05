Hodnota znečistenej ruskej ropy sa odhaduje na 2,7 miliardy USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Minsk 2. mája (TASR) - Katastrofa s kontamináciou ruskej ropy otriasla dodávateľom aj odberateľmi v Európe. Hodnota znečistenej ropy sa odhaduje na 2,7 miliardy USD (2,4 miliardy eur).Kontaminovaná ropa sa dostala nielen do hlavného potrubia Družba, ale aj do prípojok na trase z Ruska do krajín Európskej únie (EÚ).Koncom apríla sa Bielorusko sťažovalo, že boli kontaminované milióny barelov (1 barel = 159 litrov) ruskej ropy. Následná odstávka dodávok zasiahla rafinérie vo východnej Európe aj v Nemecku. To vyvolalo obavy, že európske štáty, ktoré sa spoliehajú na ruskú ropu, budú musieť využiť svoje strategické rezervy.Kontaminácia tak spôsobila logistickú aj právnu nočnú moru, ktorá siaha od východoeurópskych potrubí až po rafinérie v západnej Európe. Navyše môže ešte zhoršiť existujúce politické napätie medzi EÚ a Moskvou.uviedla Tina Soliman Hunterová, riaditeľka Centra pre energetické právo na univerzite v Aberdeene.Okolo Veľkej noci sa v západných ropných spoločnostiach začali objavovať fámy, že dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba boli kontaminované veľkými množstvami organických chloridov. Tie sa počas procesu rafinácie menia na kyselinu chlorovodíkovú. Jej vplyv na rafinérie by bol zhruba rovnaký ako nalievanie kyseliny do auta - všetko v jej dosahu skoroduje. Takáto ropa je prakticky bezcenná a spôsobí obrovské škody rafinériám, na potrubiach a inej infraštruktúre.Opätovné použitie kontaminovanej ropy si vyžiada jej zriedenie obrovským množstvom vysokokvalitnej suroviny. A to v čase, keď ceny ropnej zmesi Brent stúpajú pre sankcie USA voči Iránu a krízu vo Venezuele. Tento proces je niečo ako nákup prémiového, ultra panenského olivového oleja, aby sa zlý olivový olej stal jedlým - ale za obrovskú cenu.Ďalším krokom je vyčistenie potrubia, v tomto prípade v dĺžke zhruba 5500 kilometrov. Proces sa nazývaa pripomína čistenie komínov. Čistiace zariadenie sa pohybuje potrubím rýchlosťou približne 180 metrov za minútu.Družba zhromažďuje ropu z celého západného Ruska, odkiaľ smeruje do susedného Bieloruska, kde sa potrubie delí na dve hlavné vetvy: jedna smeruje na juh cez Ukrajinu do Maďarska a Českej republiky a ďalšia na sever cez Poľsko na východ Nemecka.Potom je tu čistenie samotných rafinérií, čo je proces, ktorý si vyžaduje intenzívne úsilie a presnú zmes chemikálií.Vláda Bieloruska uviedla, že podľa odhadov bolo kontaminovaných až 5 miliónov barelov ropy, čo je mesačný objem exportu, v hodnote približne 2,7 miliardy USD pri súčasných cenách.Tento druh kontaminácie je podľa Soliman Hunterovej vzácny. Existujú tri spôsoby, ako by sa to mohlo stať: buď počas procesu ťažby, pri ktorom sa organický chlorid používa najmä na extrahovanie ropy zo starších alebo menej produktívnych. Po druhé pri úniku extrahovanej ropy, alebo v treťom prípade v dôsledku sabotáže.Ruská štátna spoločnosť Transnefť tvrdí, že išlo o sabotáž. Šéf spoločnosti Nikolaj Tokarev v utorok (30. 4.), argumentoval, že kontamináciu spôsobila úmyselne súkromná ropná spoločnosť v regióne Samara v juhozápadnom Rusku.Napriek jeho slovám stále nie je jasné, kde presne došlo ku kontaminácii, alebo ako sa to stalo.Rusko a Bielorusko medzitým zverejňujú protichodné správy. Zatiaľ čo Transnefť v utorok oznámil, že čistá, nekontaminovaná ropa už dosiahla Bielorusko, tamojšia štátna ropná firma Belneftechim tvrdila, že ešte nedorazila a nemôže doraziť skôr, ako vo štvrtok.Rusko dúfa, že sa mu podarí problém rýchlo vyriešiť. Ale odberatelia si od neho momentálne ropu nekupujú. Belneftechim odhaduje, že odstránenie škôd si bude vyžadovať „niekoľko mesiacov tvrdej práce“. A Rusko bude musieť zaplatiť nielen tučný účet, ale tiež napraviť poškodenú povesť.dodala Soliman Hunterová.