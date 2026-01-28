|
Streda 28.1.2026
Meniny má Alfonz
Denník - Správy
Hodnotenie ESG: Spoločnosť DKV Mobility bola opätovne ocenená za vynikajúci manažment udržateľnosti
Tagy: DKV MOBILITY PR Udržateľnosť
Hodnotenie EcoVadis: Spoločnosť DKV Mobility sa tretí rok po sebe umiestnila medzi najlepším 1 % zo 150 000 hodnotených spoločností z celého sveta Hodnotenie ...
28.1.2026 (SITA.sk) -
Spoločnosť DKV Mobility, popredná B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, si v roku 2025 opätovne vyslúžila najvyššie hodnotenia za svoj manažment udržateľnosti od dvoch celosvetovo najrešpektovanejších agentúr v oblasti hodnotenia ESG (životné prostredie, sociálna zodpovednosť a správa spoločnosti), EcoVadis a CDP.
Spoločnosť DKV Mobility získala v najnovšom hodnotení EcoVadis 91 bodov zo 100 (v predchádzajúcom roku: 92) a tretí rok po sebe si tak zabezpečila prestížnu platinovú medailu. DKV Mobility vďaka tomu patrí medzi top 1 % z viac než 150 000 podnikov na celom svete, ktoré boli hodnotené v uplynulých dvanástich mesiacoch.
Vynikajúcu úroveň manažmentu udržateľnosti v spoločnosti DKV Mobility potvrdila aj organizácia CDP. Po hodnotení "B", ktoré spoločnosť získala pri svojom debute v roku 2024, dosiahla DKV Mobility v kategórii "zmena klímy" hodnotenie "A−". Tým sa zaraďuje medzi lídrov v oblasti klimatického manažmentu. Tento vynikajúci výsledok zároveň ukazuje, že spoločnosť DKV Mobility konzistentne zohľadňuje vplyvy svojich podnikových aktivít na životné prostredie a klímu a zaviedla pokrokové metódy riadenia na ochranu klímy.
"Z vynikajúcich hodnotení, ktoré získal náš manažment udržateľnosti, máme veľkú radosť. ESG hodnotenia sú pre nás dôležitým ukazovateľom, pretože zviditeľňujú pokrok, ktorý sme dosiahli. Zároveň sa však nesústredíme iba na výsledky externých hodnotení, ale našu pozornosť venujeme predovšetkým skutočným dopadom našich činností. Náš strategický cieľ zostáva jasný: chceme byť lídrom v oblasti ESG vo všetkých oblastiach nášho podnikania a dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov," hovorí Laura Cremer-Heesenová, riaditeľka spoločnosti DKV Mobility zodpovedná za udržateľnosť.
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 425 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 800 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~73 000 konvenčných čerpacích staníc, viac ako milión verejných a poloverejných nabíjacích bodov pre elektromobily a ~25 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2024 transakcie vo výške 19 miliárd EUR a tržby vo výške 839 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú platné k 9/2025, ak nie je uvedené inak. Viac informácií na dkv-mobility.com.
