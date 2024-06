Hodnotenie regionálneho rozvoja sa rozšíri o ďalšie ukazovatele, vláda schválila návrh zákona o podpore prioritných okresov

Obraz o rozvinutosti regiónu

Silné a slabé stránky regiónov

19.6.2024 (SITA.sk) - Hodnotenie regionálneho rozvoja sa rozšíri o ďalšie ukazovatele. Vyplýva to z nového znenia návrhu legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov, ktorý na stredajšom výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote schválila vláda Dosiaľ sa na hodnotenie rozvoja okresov pri tvorbe verejných politík využíval najmä podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie medzi obyvateľstvom v produktívnom veku. Na základe toho boli určované najmenej rozvinuté okresy, ktoré boli podporované regionálnym príspevkom zo štátneho rozpočtu.Ako ale uvádza schválený materiál, takýto indikátor neposkytuje kompletný obraz o rozvinutosti regiónu a bez ďalších ukazovateľov môže poskytnúť skreslený obraz, napríklad v prípadoch, ak sa zníži o väčší počet ľudí odchádzajúcich do dôchodku.Hodnotenie regionálneho rozvoja by sa malo rozšíriť o také indikátory ako demografické trendy, prístup k základným utilitám, ktoré ovplyvňujú podobu a kvalitu života v regiónoch, ale napríklad aj o dostupnosť verejných služieb či obslužnosť územia.„Návrh legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov predpokladá zmenu v posudzovaní stavu regiónu na úrovni okresu, a to na základe rozšírenia oblastí dôležitých pre hodnotenie regionálnych rozdielov. Kombinovanie a analýza indikátorov vo viacerých oblastiach umožní zachytiť silné a slabé stránky jednotlivých regiónov, a následne hodnotiť celkové postavenie regiónu oproti ostatným regiónom, a to na základe jedného kompozitného ukazovateľa – ukazovateľa regionálneho rozvoja,“ píše sa v materiáli.Sledovanie indikátorov vo viacerých oblastiach by malo pomôcť zadefinovať prioritné okresy a kvalifikovanejšie vytvárať verejné politiky na podporu regiónov. Rezort investícií by mal následne na základe legislatívneho zámeru pripraviť i návrh zákona o podpore prioritných okresov.