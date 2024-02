Hodnotu rodnej reči si nie vždy uvedomujeme, Šimkovičová zdôraznila význam slovenčiny pri príležitosti medzinárodného dňa

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Ochrana a rozvoj jazyka

27.2.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) v utorok pri príležitostizdôraznila význam slovenského jazyka. V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave otvorila druhý ročník odbornej konferencie V náručí jazyka.Tá sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý si svet každoročne pripomína 21. februára v zmysle vyhlásenia UNESCO . Ako Šimkovičová uviedla, hodnotu rodnej reči si nie vždy dostatočne uvedomujeme napriek tomu, že je základným prvkom nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.„Keď ideme do novej práce, častokrát sa nás pýtajú, aký cudzí jazyk ovládame. To, či dokonale poznáme ten náš materinský, sa nás pýtajú iba vo výnimočných prípadoch. Potom sme svedkami toho, že naše deti a mládež ovládajú všetky anglické alebo nemecké výrazy a skratky, ale nevedia poriadne po slovensky,“ uviedla ministerka.Pripomenula, že v programovom vyhlásení vlády sa koaličné strany prihlásili k tomu, že majú záujem ochraňovať a rozvíjať kvalitatívnu úroveň jazyka. „Chceme preto podporovať vedecké jazykovedné inštitúcie s cieľom zachovať pestrosť a originálne slová spisovného jazyka tak v spoločnosti, ako aj v oficiálnej komunikácii verejných inštitúcií,“ povedala.Šimkovičová verí, že aj táto konferencia prispeje k tomu, k čomu sa súčasné vedenie rezortu kultúry hrdo hlási, a to je prehlbovanie úrovne kultúry v oblasti materinského jazyka. Konferencia V náručí jazyka je určená pre pedagogických pracovníkov v oblasti slovenského jazyka a literatúry, jazykovedy a translatológie, pre učiteľov slovenského jazyka ako cudzieho, pre metodikov profesijného rozvoja a vysokoškolských študentov.