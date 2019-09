Hoeness pohrozil, že neuvoľní hráčov Bayernu do reprezentácie

Uli Hoeness, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 25. septembra (TASR) - Prezident futbalového Bayernu Mníchov Uli Hoeness pohrozil, že na reprezentačné zrazy neuvoľní brankára Manuela Neuera a spolu s ním aj ďalších jeho spoluhráčov. Reagoval tým na šumy, podľa ktorých by mal doterajšiu jednotku v bránke nahradiť Marc-Andre ter Stegen.Pre kormidelníka Nemcov Joachima Löwa je jasnou jednotkou Neuer, no v uplynulom období sa v nemeckých médiách i medzi fanúšikmi čoraz hlasnejšie hovorilo o tom, že by ho mohol vystriedať ter Stegen, ktorý pôsobí v španielskom klube FC Barcelona.citovala Hoenessa agentúra DPA. Šesťdesiatsedemročný funkcionár si uvedomuje, že v takom prípade by porušil pravidlo o uvoľňovaní reprezentantov počas asociačných termínov.Hoeness sa vyjadril, že od predstaviteľov Nemeckého futbalového zväzu (DFB) očakáva väčšiu podporu. Nedávno sa ter Stegen pre médiá posťažoval, že nevie čo má ešte urobiť, aby dostal v reprezentácii šancu. Low mu sľúbil viac priestoru v roku 2019, zatiaľ si však pripísal len jeden štart. Odchytal 45 minút v marcovom prípravnom zápase so Srbskom.dodal Hoeness.Okrem Neuera je momentálne v nemeckej reprezentácii kvarteto hráčov Bayernu - Leon Goretzka, Niklas Süle, Serge Gnabry a Joshua Kimmich. Podľa pravidiel Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) by Bayern v prípade neuvoľnenia jeho hráčov mohol čeliť prísnym sankciám. Okrem pokuty by mu hrozilo aj vylúčenie z európskych súťaží.