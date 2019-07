Hoeness už nebude kandidovať na post prezidenta Bayernu Mníchov

Uli Hoeness, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 24. júla (TASR) - Štyridsaťročná éra v Bayerne Mníchov pod vedením Uliho Hoenessa sa chýli ku koncu. Šesťdesiatsedemročný futbalový funkcionár sa podľa tvrdenia nemeckého periodika Bild už v novembri nebude uchádzať o post prezidenta bavorského klubu a odíde aj z vedenia dozornej rady.citovala agentúra DPA stručnú reakciu mediálneho riaditeľa FCB Stefana Mennericha.Hoeness až do roku 1979 za Bayern hral a po predčasnom konci kariéry pre problémy s kolenom sa stal jeho manažérom. V roku 2009 sa ujal prezidentského postu v klube. Ten ale v roku 2014 musel opustiť po tom, ako ho odsúdili do väzenia za daňové úniky. Po prepustení sa do funkcie na jeseň 2016 vrátil a od roku 2017 sa stal opäť predsedom dozornej rady.Ako hráč sa Hoeness stal majstrom sveta aj Európy, získal tri nemecké ligové tituly a trikrát vyhral Európsky pohár majstrov (EPM). Z Bayernu vybudoval európsku klubovú veľmoc a najúspešnejší nemecký klub. V čase jeho pôsobenia Bavori získali 23 z celkových 29 majstrovských titulov v lige a dvakrát vyhrali Ligu majstrov. Mužstvo je momentálne v USA na prípravnom turné.