Hojsík: Tvrdenie, že riešením všetkých problémov Rómov je len práca, je nebezpečné zjednodušenie

Mnohé stereotypy pretrvávajú

Ozvena z táborov smrti

2.8.2025 (SITA.sk) - Rómovia dodnes čelia predsudkom, ktoré im sťažujú prístup k bývaniu, vzdelaniu aj zamestnaniu. Upozornil na to podpredseda Európskeho parlamentu PS ), ktorý sa pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí holokaustu Rómov a Sintov zúčastnil na spomienkovom podujatí v Pamätníku a múzeu Auschwitz-Birkenau.Hojsík tak zastupoval Európsky parlament na mieste, kde počas druhej svetovej vojny prišlo o život viac než pol milióna Rómov a Sintov.„Pamätník Auschwitz-Birkenau nesie nad vstupnou bránou cynické heslo ‚Arbeit macht frei‘ – ‘Práca oslobodzuje. V skutočnosti však práve táto lož legitimizovala systémové ponižovanie, vykorisťovanie a vraždenie ľudí, ktorých režim označil za menejcenných – vrátane Rómov. Boli označovaní za neprispôsobivých, asociálnych a nehodných dôstojného života,” uviedol Hojsík.Súčasne upozornil, že mnohé z takýchto stereotypov trvajú dodnes. Ako podotkol, Rómovia v Európe dodnes čelia predsudkom, ktoré im sťažujú prístup k bývaniu, vzdelávaniu či zamestnaniu.„A keď dnes niekto povie, že riešením všetkých problémov rómskych komunít je len práca, je to nebezpečné zjednodušenie. Je to výrok, ktorý prehliada historické súvislosti a zároveň znie ako ozvena hesiel z táborov smrti či z pracovných útvarov, ako bol napríklad aj u nás na Slovensku v Dubnici nad Váhom," doplnil Hojsík a zdôraznil, že riešením nie je prenášanie zodpovednosti na tých, ktorí boli celé generácie vylučovaní. Riešením je podľa neho rovnosť šancí, dôstojnosť a spravodlivosť.Súčasťou programu spomienkového podujatia bola aj prehliadka výstavy venovanej rómskym obetiam nacistickej perzekúcie, stretnutie s preživšími a diskusia s mladými Rómami a Sintami o tom, čo znamená pamäť v čase rastúcich predsudkov a polarizácie v Európe.