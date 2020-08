Hokej bez fanúšikov je nudný, tvrdí brankár Rask a kritizuje nulovú atmosféru počas play-off NHL

Haláka ešte neplánuje nasadiť

Rask zároveň priznal, že momentálne nie je v najlepšej forme. "Nie je to ideálne, ale snažím sa zlepšiť, mať z hokeja radosť. Nestresujem sa veľmi z toho, aký uhráme výsledok. Vravím si, že je august a raz treba vyskúšať hrať hokej aj v tomto mesiaci," snažil sa zľahčiť situáciu Rask.Tréner Bruce Cassidy má kvalitného náhradníka v podobe Slováka Jaroslava Haláka, zatiaľ však jeho služby zrejme nevyužije. Cassidy si nevšimol, aby vo štvrtkovom zápase dostal Rask lacné góly."Náš brankár sa môže zlepšiť, ale to platí pre celé mužstvo. Brankársky post je náročnejší na správne nastavenie po takej dlhej pauze. Musí sa prispôsobiť rýchlosti striel a nemá veľký priestor na chyby. Inak na to doplatí celé mužstvo. Ak sa zlepšíme v obrannej činnosti pred brankárom, verím, že aj on nám ponúkne zákrok navyše, ktorý nás podrží v zápase," zamyslel sa Cassidy.Štvrtkový zápas číslo 2 v tíme Bostonu neabsolvoval český kanonier David Pastrňák. Vyradilo ho nešpecifikované zranenie, ale Cassidy dúfa v jeho sobotňajšie nasadenie. "V piatok s nami netrénoval, ale verím, že nastúpi. Rozhodnutie urobíme v sobotu ráno," doplnil Cassidy na adresu 48-gólového strelca z tzv. regular season.