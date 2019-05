HOKEJ MS2019: SLOVÁCI ZDOLALI V PRÍPRAVE VEĽKÚ BRITÁNIU 6:1

Poprad 4. mája - Slovenskí hokejisti zvíťazili v sobotnom predposlednom prípravnom zápase pred MS (10. - 26. mája) v Poprade nad Veľkou Británou 6:1. Domáci reprezentanti mali zápas vo svojej réžii, hernú prevahu potvrdili aj poltuctom gólov, o ktorý sa postaralo šesť strelcov.





Zverenci Craiga Ramsayho odohrajú do MS ešte jeden prípravný zápas, v utorok 7. mája nastúpia v Michalovciach proti Nórsku.

Slovensko - Veľká Británia 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)



Góly: 10. Zigo (Grman, Čajkovský), 30. Tatar (Pánik, Sukeľ), 36. Sukeľ (Grman), 40. Lantoši (Marinčin), 46. Marinčin (Jaroš, Nagy), 49. Liška (Koch, Ďaloga) - 35. Farmer (Shields, O'Connor). Rozhodovali: Stano, Orolin - Gegáň, Smrek, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4513 divákov



Slovensko: Čiliak (41. Godla) - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Grman, Čajkovský, Ďaloga, Koch - Pánik, Sukeľ, Tatar - Studenič, Zigo, Nagy - Daňo, Marcinko, Liška - Lantoši, Buc, Buček



Veľká Británia: Bowns - D. Phillips, O'Connor, Lee, Richardson, Billingsley, Ehrhardt, Ferrara, Swindlehurst - Mosey, Perlini, Farmer - J. Phillips, Lachowicz, Betteridge - Dowd, Hammond, Lake - Shields, Myers, Kirk



Slovenskí reprezentanti boli v úvode aktívnejší, vyťažili z toho presilovú hru, no bez gólového efektu. V 8. minúte sa do sľubnej príležitosti dostal Daňo, ale ani z dorážky neprekonal brankára Bownsa. Ten prvýkrát kapituloval v 10. minúte, keď Zigovej strele pomohol do bránky aj teč britského obrancu. Slováci mali v prvej tretine herne navrch, viac gólov však zo svojej prevahy nevyťažili.



V úvode druhej časti sa k slovu dostali aj hostia, ale ich dve presilovky nepriniesli gólové nebezpečenstvo pre slovenský tím. V 30. minúte sa pred bránku Bownsa dostal Pánik a jeho strelu dorazil Tatar - 2:0. V 35. minúte hostia predsa len skórovali, vylúčenie Černáka potrestal Farmer, ktorý na hranici bránkoviska využil nedôraz obrany - 2:1. Už o 72 sekúnd však bol náskok Slovákov opäť dvojgólový, keď Grmanovu strelu dorazil do odkrytej bránky Sukeľ - 3:1. Slováci hrali v závere druhej časti s chuťou, strelecké vzplanutie ich povzbudilo a v 40. minúte viedli 4:1 po tom, ako sa z dorážky presadil Lantoši.



Na záverečné dejstvo nahradil Godla v slovenskej bránke Čiliaka. Hráči Veľkej Británie neboli v ofenzíve príliš nebezpeční ani v úvode tretej časti a tempo hry diktoval domáci tím. Jeho piaty gól pridal v presilovke Marinčin a prečíslenie dvoch proti jednému ideálne zakončil Liška - 6:1. Slováci kontrolovali hru do konca zápasu, diváci však už napriek viacerým zaujímavým situáciám na oboch stranách nevideli gól.



Po dohode oboch tímov nasledovali po zápase aj doplnkové samostatné nájazdy, v ktorých sa zo Slovákov presadili Studenič a Pánik.