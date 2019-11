Hokej-NP: Zuzin si na premiérový gól musel počkať

Peter Zuzin Foto: TASR Foto: TASR

Krefeld 10. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Peter Zuzin strelil svoj prvý reprezentačný gól v predĺžení na Nemeckom pohári v súboji proti domácemu výberu. Pre Slovákov znamenal prvý triumf na turnaji, no 29-ročný útočník sa mohol tešiť z gólu už v závere zápasu. Puk dopravil do siete pri nemeckej power play, ale ako ukázal videozáznam, bolo to už po uplynutí riadneho hracieho času.Zuzin sa po góle v tretej tretine nemohol ešte tešiť, pretože arbitri ihneď po jeho zásahu telefonovali videorozhodcovi. A ten napokon potvrdil, že puk skončil v bránke až po uplynutí 60. minúty.povedal Zuzin po zápase.Napokon sa dočkal v predĺžení, keď puk potiahol po pravej strane, obkrúžil s ním bránku a potom ho poslal do siete. "Bol to už tretí duel a bolo to ťažké. Korčuľovalo sa od začiatku hore-dolu. Dokázali sme zvrátiť stav a so šťastím sa nám podarilo vyhrať."Spokojný bol po zápase aj Denis Godla. Brankár Slovenska odchytal dva zápasy, tím niekoľkokrát podržal.povedal Godla pre TASR.V prvom dueli proti Švajčiarsku dostal príležitosť Andrej Košarišťan, Godla potom turnaj dochytal. Z hľadiska bojov o nomináciu na MS to však pre neho ešte nič neznamená.dodal 24-ročný brankár.