HOKEJ-TL: SLOVAN NATIAHOL BODOVÚ ŠNÚRU NA 15 ZÁPASOV

Foto z archívu Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľnom 22. kole Tipsport Ligy HK Nitra 4:1 a na čele tabuľky majú už jedenásťbodový náskok pred obhajcom titulu z Banskej Bystrice. "Barani" však majú o dva zápasy menej. Zverenci Romana Stantiena natiahli šnúru zápasov, v ktorých bodovali, na pätnásť, v štrnástich zvíťazili.4:1 (0:0, 1:0, 3:1): 40. Abdul (Bačik, Zigo), 41. Žitný (Sersen), 55. Zigo (Meszároš), 59. Puliš (Zigo) - 52. Scheidl (Morrison, Blackwater). Rozhodovali: Novák (SR), Rencz – Kis-Király (obaja Maď.), Kacej (SR), vylúčení: 3:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6585 divákov: Brust – Bačik, Sersen, Hudec, Meszároš, Šedivý, Podlipnik – Puliš, Zigo, Abdul – Jendek, Viedenský, Matoušek – Pance, Kukumberg, Bondra – Žitný, Urbánek, Petráš – Sloboda: Hanuljak – Morrison, Mezei, Versteeg, Olsen, Sloboda, Rais, Rácz – Scheidl, Kerbashian, Blackwater – Koyš, Kollár, Čaládi – Csányi, Šimun, Fominykh – Hvizdoš, Minárik, HrušíkVo vynikajúcej atmosfére mal od úvodu prevahu Slovan, ktorý mal aj prvé strelecké pokusy. Hanuljak sa najviac zapotil po strele Jendeka z medzikružia. Oba tímy potom veľmi dobre korčuľovali, hralo sa hore-dolu. V 11. minúte hral Slovan prvú presilovku, zatlačil súpera do defenzívy, ale ten sa ubránil. Výborný hokej pokračoval, ale v prvej tretine gól nepadol.Po prestávke ako prvý nebezpečne vystrelil Sersen, ale jeho delovka skončila na betónoch Hanuljaka. Ešte väčšiu šancu mal v 24. minúte Abdul, ktorý v bránkovisku miešal s pukom, ale nedokázal ho zasunúť do siete. V polovici zápasu sa individuálne predral pred bránku Petráš, bol však faulovaný a jeho strela nemala razanciu. V početnej výhode domáci pálili najmä od modrej čiary, ale nitriansky brankár podržal tím. Na druhej strane spomedzi kruhov vystrelil Koyš a za Brustom zazvonila pravá žrď. Ďalšiu šancu mal Puliš, ale ani on nerozvlnil sieť po úniku a strele z pravej strany. To sa podarilo až Abdulovi v závere druhej tretiny, keď šikovne tečoval strelu Bačika na 1:0.Slovanu trvalo v tretej tretine iba 43 sekúnd, aby sa dostal do dvojgólového náskoku. Žitný vystrelil z pravého kruhu a poslal puk do siete ponad rameno Hanuljaka. Zápas mal aj po tomto góle grády, hostia sa snažili upraviť výsledok, to sa im podarilo v 52. minúte. V presilovej hre napriahol od modrej čiary Morrison, jeho strelu poslal do siete tečom Scheidl. Arbitri si ešte platnosť gólu potvrdili u videorozhodcu, pretože domáci reklamovali vysokú hokejku. Slovan potom potvrdil triumf, zatlačil Nitru, šance mali Zigo a Abdul, ale ujala sa až druhá strela Ziga, ktorý upravil na 3:1. Konečné skóre zápasu stanovil strelou do prázdnej bránky Puliš pri power play Nitry.