Hokejista Jeglič dostal osemmesačný trest za doping

Slovinský hokejista Žiga Jeglič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 10. augusta (TASR) - Slovinský hokejový útočník Žiga Jeglič dostal osemmesačný trest za pozitívny nález počas ZOH 2018 v Pjongčangu. V piatok o tom rozhodol Športový arbitrážny súd v Lausanne.Bývalého hráča Slovana Bratislava dočasne suspendovali už počas hier 20. februára, keďže mu v tele našli zakázaný fenoterol. Jeglič trest akceptoval a opustil dejisko športového sviatku. Podľa jeho slov sa mu zakázaná látka dostala do tela v lieku proti astme, ktorý mu naordinoval tímový lekár. Vedenie reprezentácie však nepožiadalo o terapeutickú výnimku, ak by tak spravilo, Jegliča by trest minul.Pozitívny test mal v deň zápasu s Olympijskými športovcami z Ruska, keď užil liek na rozcvičke. CAS uznal, že išlo o ľahšie pochybenie a preto súhlasil s kratšou suspendáciou, informovala oficiálna stránka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).Keďže Jeglič mal provizórny trest už od 20. februára, osemmesačná pauza sa pre neho skončí v októbri. Tridsaťročný útočník naposledy pôsobil v Neftechimiku Nižnekamsk, predtým hral za Nižnij Novgorod, tri sezóny za Slovan a pôsobil aj v nemeckej, fínskej, či švédskej lige.